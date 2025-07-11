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Бизнес Инвестиции и M&A
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ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 1 миллиона акций Компании на Московской бирже в рамках обратного выкупа

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о том, что подконтрольное общество группы, ООО «Инвестпроекты» (ранее ООО «Софтлайн Проекты»), приобрело 1,053 млн акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже за один торговый день 9 июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Ранее компания подтвердила планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в рамках выкупа.

В результате приобретения пакет акций ПАО «Софтлайн», принадлежащий ООО «Инвестпроекты», увеличился до 57,7 млн акций. Приобретенные в рамках выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

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