ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении сделки по передаче своих акций институциональному инвестору в рамках реализации стратегии роста

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о завершении сделки по передаче 3,8% обыкновенных акций компании, принадлежащих дочернему предприятию группы, ООО «Софтлайн Проекты», ECM & Private Equity подразделению АО «Банк Синара». Ранее группа объявляла о достигнутой принципиальной договоренности по данной сделке. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Инвестор принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании: в первый год с даты сделки - для продажи не более 10%; в два года с даты сделки - для продажи не более 25%; в три года с даты сделки - для продажи не более 50%.

Средства, полученные компанией в рамках сделки с инвестором, будут направлены на финансирование перспективных проектов компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости группы, в том числе финансирование новых приобретений.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Мы с радостью сообщаем об успешном завершении ранее объявленной сделки и рады, что ECM & Private Equity подразделение АО «Банк Синара» становится нашим стратегическим партнером, доля которого в акционерном капитале ПАО «Софтлайн» уже превысила 7%. Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста бизнеса ПАО «Софтлайн». Финансовые ресурсы, полученные компанией в результате сделки, помогут нам достичь целей по ускоренному развитию группы темпами, превышающими среднерыночные».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей.

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