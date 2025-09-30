«Софтлайн» выкупила свыше 1 млн акций своих акций за неделю

Компания «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявила о промежуточных результатах обратного выкупа акций, который был запущен в октябре 2024 г. Всего с начала выкупа подконтрольное общество группы ООО «Инвестпроекты» (бывш. ООО «Софтлайн Проекты»), приобрело 10,9 млн акций ПАО «Софтлайн», при этом из них свыше 1,2 млн акций было выкуплено за период с 22 сентября по 26 сентября 2025 г. Это подчеркивает уверенность менеджмента группы в рыночной недооцененности ПАО «Софтлайн», а также убежденность в росте капитализации в обозримой перспективе, отмечают в компании.

По условиям выкупа, всего подконтрольное общество группы может приобрести до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», или до 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Компания подтверждает планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в рамках выкупа.

Приобретенные в рамках выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.