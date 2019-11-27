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ГК «Силтэк» начала производство многоразовых RFID-меток S-TAG «SCAT»

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний «Силтэк» готова к запуску серийного производства многоразовых RFID-меток S-TAG SCAT. Уникальность S-TAG SCAT – в идентификации материальных ценностей и оборудования на определенный временной отрезок, связанный с логистикой или технологическими процедурами. Метка легко снимается и снова закрепляется, может быть перепрограммирована и использована заново.

«Мы внимательно следим за рынком RFID-продуктов и его потребностями, - сказал Дмитрий Нечаев, начальник проектного отдела ГК «Силтэк». – Поэтому создали эту уникальную метку, следуя желаниям клиентов. S-TAG SCAT вызвал огромный интерес, так как подобного решения на рынке не было, а оно очень требовалось».

Новая метка показала хорошие результаты на тестировании и получила положительные отзывы от интеграторов. S-TAG SCAT протестирован на сверхновом лабораторном оборудовании для исследований в области радиочастотной идентификации. Была зафиксирована дальность считывания более 7 метров и этот результат стабилен.

S-TAG SCAT является всепогодным, герметичным и имеет класс защиты по IP69, применяется на любых объектах. На метку может быть нанесена нестираемая маркировка.

«Наш новый продукт очень перспективен для применения в технологических процессах, в которых затруднено использование стационарно закрепленных идентификаторов (фиксируемых меток, наклеек), - отметил Максим Селиванов, начальник отдела технологий сохранности ГК «Силтэк». – Например, в цехах, где происходит обработка, обжиг, точение или ремонт различных деталей и узлов. Метка снимается на время операции, а затем закрепляется заново при переходе на следующую стадию. S-TAG SCAT будет актуален для маркировки стеллажей на складах, транспорта во время технологического обслуживания в зонах ремонта, временного оборудования и инвентаря, всего того, что передвигается во время производственных циклов. Кроме того, за счет многоразового использования, идентификация с помощью S-TAG SCAT позволит экономить бюджет на контроль и учет средств производства».

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