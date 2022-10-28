ГК «Силтэк» представила новую вшивную UHF-метку для текстиля

ГК «Силтэк» представила новые вшивные UHF RFID-метки для маркировки изделий из текстиля, которые могут подвергаться жёсткой промышленной стирке и химчистке – спецодежды, медицинских костюмов, бельевого фонда гостиниц и лечебно-профилактических учреждений. Подходят для изделий, которые эксплуатируются в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера.

Метка из мягкого материала с упрочненной текстильной лентой в основе имеет оптимизированный размер 60х20 мм, высоту – 1,5 мм, удобна к пришиванию по периметру как внутри, так и снаружи изделия. Компактный инлей обеспечивает дальность считывания мобильным терминалом сбора данных на расстоянии 2-3 м, с помощью стационарных ридеров - 5-7 м.

«Метка позволяет более качественно учитывать все комплекты одежды или белья, контролировать персональную ответственность за их сохранность и надлежащий своевременный уход, – сказал Максим Селиванов, директор департамента технологий сохранности ГК «Силтэк». – Как показывают наши наблюдения, автоматизированный учёт спецодежды и изделий индивидуального использования позволяет экономить до 30% комплектов в течение года, приводит к меньшим фактам утери, путаницы и кражам, а также уменьшает износ увеличивает срок использования изделий».

Метка «60х20х1,5» выдерживает 200 циклов промышленной стирки, давление 60 бар, 200°С при глажке.