Новая электронная бирка премиального качества «Силфлекс ER30-S» запущена в серию

Группа компаний «Силтэк», российский разработчик и производитель ушных бирок для животных, запускает промышленный выпуск премиальных электронных ушных бирок «Силфлекс ER30-S» в низкочастотном (134,2 кГц) RFID-диапазоне. Об этом CNews сообщили представители «Силтэк».

Бирка полностью российского производства в самом популярном формате радиочастотной идентификации, который идеален в условиях, где необходима индивидуальная работа с животным «один на один» при проведении ветеринарных и зоотехнических процедур, автоматизации производственных процессов.

«Наши инженеры сконструировали специальную замковую камеру для этой модели, которая обеспечивает надёжность крепления бирки на животном, — сказал Богдан Зинченко, руководитель направления ГК «Силтэк». – Благодаря конструкции и более твердому материалу камеры бирка «Силфлекс ER30-S» устойчива к резкой смене температур, что важно, например, в условиях южных регионов».

«Силфлекс ER30-S» комплектуется штырьевой частью «папа» серии «Силфлекс» со сверхострым наконечником, что делает биркование простым, легким и удобным с помощью даже самых простейших биркачей.

На производственном комплексе ГК «Силтэк» стартовал выпуск «Силфлекс ER30-S» в базовом желтом цвете с отличительной прозрачно-изумрудной замковой камерой и наконечником; по запросу возможно изготовление в любых цветах для дополнительной цветовой идентификации животных, например, в рамках племенной работы. Бирка выпускается в протоколах FDX-B и HDX на выбор заказчика.

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Группа компаний «Силтэк» специализируется на разработке уникальных комплексных решений по учету, контролю и управлению материальными активами на основе RFID-технологии, сигнальных устройств, индикаторов воздействий. На своем заводе «Альфа-Силтэк» в г. Дмитров компания разрабатывает и производит большой ассортимент RFID-меток, пломбировочных устройств, сейф-пакетов, индикаторов магнитного поля. В производстве используются немецкие автоматизированные линии и линии собственной разработки, а также европейские пресс-формы сверхточного литья. Со дня основания компании в 1994 г. было выпущено более трех млрд единиц изделий, в настоящее время это более 60 видов пломбировочных устройств и 30 моделей RFID-меток. «Силтэк» владеет шестью тыс. кв. м производственных площадей, 43 товарными знаками, является правообладателем 18 действующих патентов на изобретения и полезные модели.