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«Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний «Силтэк» и Neo организовали систему учета газобаллонного оборудования (ГБО) и управления производством на заводе технических газов «Артон» (г. Тула).

Система NeoCRM, построенная с использованием технологии RFID, позволяет контролировать весь цикл операций с ГБО; вести базу данных клиентов, учет взаимодействия и документооборот с ними; управлять производственными процессами и логистикой; анализировать большой массив разнообразной информации и данных о деятельности предприятия в целом. Кроме того, система создана как основа единого Федерального цифрового реестра по учету и контролю над оборотом ГБО по всей стране.

«Благодаря нашей системе и технологии RFID удалось исключить оборот контрафактного оборудования, обеспечить контроль своевременного технического обслуживания, организовать автоматическую проверку продукции в режиме онлайн, - сказал Кирилл Лодвиков, генеральный директор компании Neo. – Кроме того, повысилось качество, надежность и долговечность самого оборудования заказчика».

Для идентификации газовых баллонов была выбрана технология RFID, которая позволяет считывать данные с радиометки с комфортного расстояния для оператора. Технологически решение реализовано на базе запорно-пломбировочного устройства «Кордон» с интегрированной в него RFID-меткой, произведенной ГК «Силтэк» на собственном заводе.

«Для этого проекта мы предложили ЗПУ «Кордон-RFID», поскольку оно обладает повышенной криминалистической стойкостью за счет тройного замка, - отметил Максим Селиванов, директор департамента технологий сохранности ГК «Силтэк». – Специальный металлический стопорный ключ прочно фиксирует трос в замке, дополняя двойной запирающий механизм в корпусе, и это позволяет плотно закрепить метку на горловине баллона и использовать ее весь срок использования баллона. Условия эксплуатации ГБО достаточно жесткие, а ЗПУ «Кордон» противостоит усилию разрушения замка, равному 6,1 килоНьютонов, что эквивалентно подъему груза весом 600 кг».

В этой модификации «Кордона» применен NFC-чип, который считывается с расстояния 0,05 метра с помощью обычного смартфона с установленной специальной программой. Данные автоматически и мгновенно транслируются в систему учета. Это оптимальный вариант для заказчика: любой специалист, работающий с оборудованием, может легко и просто, а главное – подконтрольно, управлять информацией о конкретном баллоне. Данное решение по сути создает цифровой паспорт для каждой единицы ГБО и выводит систему учета на современный технологический уровень.

Система NeoCRM интегрируется с 1С, SBIS, Мой Склад, Bitrix24 и любой виртуальной АТС. ЗПУ «Кордон-RFID» также реализовано в модификации, работающей на частоте UHF для считывания с дальних дистанций более 1 метра.

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