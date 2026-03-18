«Альфа-Силтэк» и ЗНТЦ объединяют усилия в RFID

ООО «Альфа-Силтэк», входящее в группу компаний «Силтэк» (разработчик и производитель средств опечатывания и идентификации объектов) и АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ, разработчик и производитель высокотехнологичной продукции) подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены сообща развивать технологии радиочастотной идентификации (RFID) и продукты на их основе в России и странах ЕАЭС. Об этом CNews сообщили представители «Силтэк».

Сотрудничество предполагает совместную научно-исследовательскую деятельность; проведение опытно-конструкторских работ, экспертиз и испытаний созданных изделий; их производство и продвижение среди потенциальных потребителей.

Технологические возможности и многолетний опыт «Альфа-Силтэк» в серийном выпуске RFID-продукции позволят воплощать научные-технические наработки ЗНТЦ, выводить их на новый производственный уровень.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

Партнерские отношения компаний будут выражаться, в том числе, в совместном владении результатами интеллектуальной деятельности, обмене аналитической и маркетинговой информацией, установлении общих деловых связей с поставщиками и контрагентами.

Сотрудничество «Альфа-Силтэк» и «Зеленоградского нанотехнологического центра» стартовало с разработки технологической модификации одной из RFID-меток линейки S-Tag для жестких условий эксплуатации.

