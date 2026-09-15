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«Альфа-Силтэк» и ЗНТЦ получили совместный патент на UHF-метку

Компании «Альфа-Силтэк», входящая в группу «Силтэк» (разработчик и производитель средств опечатывания и идентификации объектов) и «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ), разработчик и производитель высокотехнологичной продукции) сообщили о получении патента на полезную модель радиочастотной метки UHF-диапазона в высокогерметичном защитном корпусе.

Технологическое новшество метки, принципиально отличающее её от других моделей, заключается в сочетании нескольких параметров. Главное ноу-хау – особенная конструкция элемента, удерживающего радиоэлектронный компонент внутри корпуса. Материал корпуса также обладает специфическими характеристиками: он обеспечивает необходимую герметичность, температурную устойчивость (до 250°С), длительное пребывание метки в агрессивной химической среде, работоспособность при высоком давлении (600 атм). Стабильная считываемость UHF-компонента и надёжность корпуса доказаны при соблюдении указанных воздействий.

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Комплекс заявленных качеств радиометки подобран специально для эксплуатации в условиях суровой внешней среды. Компании отмечают, что новый продукт обладает высокой науко- и технологической ёмкостью. Первая партия новых UHF-меток передана заказчику на тестирование.

Патент на полезную модель выдан на срок 10 лет. Совместное владение результатами интеллектуальной деятельности предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанном «Альфа-Силтэк» и ЗНТЦ в марте 2026 г.

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