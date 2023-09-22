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«Мегафон» защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с бурыми медведями

«Мегафон» внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Видеосигнал с пограничных с лесом территорий в режиме онлайн обрабатывается нейросетью, которая автоматически оповещает экологов и экстренные службы, если хищники выходят за пределы естественной среды обитания. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Проект получил название «Умный Север», первый пункт наблюдения за дикой природой развернут в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Оборудование, установленное «Мегафоном» на границе поселка Пионерский и лесного массива, передает видеоданные в интеллектуальную систему, которая автоматически идентифицирует дикое животное.

Биометрическая идентификация обеспечивается платформой компании NtechLab – разработчика видеоаналитического программного обеспечения. Когда искусственный интеллект распознает в видеопотоке медведя и определяет, что он движется к людям, система сигнализирует об этом экологам и экстренным службам.

Идея создать цифровую систему, которая отслеживает перемещение медведей, возникла у воспитанников нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум», где они осваивают технологии и основы инженерных специальностей. Ребята активно участвуют в проекте: сейчас они вместе с NtechLab «обучают» нейросеть максимально точно распознавать диких животных на базе массива видеоматериала. В этой работе помогают сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

«Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране. Сейчас технологии «Мегафона» обеспечивают круглосуточную и автоматизированную поддержку самым разным сферам общества и бизнеса: наши системы экомониторинга в режиме 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды, а промышленные и строительные объекты наших партнеров оснащены системами мониторинга транспортной и производственной безопасности», - сказал директор по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин.

«Проект ”Умный Север” актуален и помогает взаимодействовать с дикой природой, не нарушая уклад жизни ее обитателей: для всех лучше, когда животные остаются в своей естественной среде. С научной точки зрения он также интересен возможностью наблюдать за бурыми медведями на новом высокотехнологичном уровне», - отметил заслуженный эколог РФ, директор заповедника «Юганский» Евгений Стрельников.

«ХМАО – самая большая территория России, где обитают бурые медведи. Только в прошлом году было 163 зарегистрированных случая, когда они приходили в жилые кварталы. Проект учащихся «Кванториума», который реализуют технологические гиганты – МегаФон и NtechLab, актуален для всех регионов России, которые сталкиваются с аналогичной проблемой соседства человека и дикой природы», - сказала Алла Пивоварова, руководитель проекта «Умный Север» в «Кванториуме» Нефтеюганска.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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