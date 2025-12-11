Разделы

МТС усилила сеть LTE в новом микрорайоне Обдорский в Салехарде

МТС сообщает о расширении покрытия мобильной сети в городе Салехарде. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры и запуску новых базовых станций, улучшилась емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС ввели в эксплуатацию базовые станции на территории нового микрорайона Обдорский в столице Ямала, строительство которого ведется в рамках программы расселения северян из аварийного жилья. Улучшение качества связи охватило не только жилые девятиэтажные дома и придомовые территории, но и новую школу, детский сад, торговый центр. Расширение покрытия обеспечило новоселов комфортным подключением к мобильному интернету, быстрой загрузкой приложений, стабильным потоком видеоконтента и высокой скоростью передачи данных даже в часы пиковых нагрузок. При этом сеть построена с большим запасом прочности, учетом развития инфраструктурных объектов и ростом числа новых жильцов.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

Также улучшение качество связи отметят жители ДНТ «Север» в частном секторе города, где с появлением мобильной базовой станции теперь можно с комфортом пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, маркетплейсами, работать и учиться онлайн.

«Мы продолжаем усиливать сеть LTE и добавлять мощности нашей инфраструктуре на Ямале. Особое внимание уделяем новым микрорайонам, где растет потребление мобильного интернета и есть запрос на высокие скорости. Таким является современный микрорайон Обдорский в Салехарде, где строятся еще 29 домов, а также социальные образовательные учреждения для детей. Цифровой комфорт делает такие микрорайоны еще более привлекательными и комфортными для жизни. Кроме того, благодаря специальным устройствам, которые работают от интернета, можно обеспечить безопасность квартир и их новоселов», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

