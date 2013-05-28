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М2М телематика М2М-HDControl
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.05.2013
|ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» прошли испытания на пилотных объектах Росавтодора 1
|22.11.2011
|«М2М телематика» выпустила новое ГЛОНАСС-решение для высокоточного позиционирования 2
Публикаций - 3, упоминаний - 4
М2М телематика и организации, системы, технологии, персоны:
|М2М телематика - НИС М2М 236 2
|ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
|ГЛОНАСС АО 278 1
|УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
|Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
|Казахстан - Республика 6048 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.