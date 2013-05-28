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М2М телематика М2М-HDControl

СОБЫТИЯ

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28.05.2013 ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» прошли испытания на пилотных объектах Росавтодора 1
22.11.2011 «М2М телематика» выпустила новое ГЛОНАСС-решение для высокоточного позиционирования 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

М2М телематика и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 236 2
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
ГЛОНАСС АО 278 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
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Репин Юрий 1 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
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