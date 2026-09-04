Astra Linux Server и «Ассистент» подтвердили совместимость для защищенных ИТ-инфраструктур

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и «САФИБ», разработчик программного комплекса «Ассистент», сообщают об усилении сотрудничества в вопросах повышения информационной безопасности за счет совместимости своих решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Система удаленного мониторинга и управления «Ассистент» совместима с операционной системой Astra Linux Server, что позволяет заказчикам переходить на отечественный стек технологий с возможностью получения функциональности удаленного доступа в защищенных сценариях использования.

Совместимость решений подтверждена результатами испытаний, проведенных в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Подтвержденная совместимость дает компаниям уверенность в том, что продукты прошли проверку у вендоров и готовы к безопасному внедрению в продуктивную инфраструктуру.

«Ассистент» (сертификат ФСТЭК России № 4162, переоформлен 25.05.2026; запись в реестре отечественного ПО № 3173) – программный комплекс для безопасного удаленного доступа, управления и администрирования компьютерной и серверной техники как в изолированных локальных сетях, так и через интернет. Продукт допущен к применению в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в системах персональных данных и автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Astra Linux Server – отечественная защищенная операционная система, имеющая сертификаты соответствия требованиям безопасности информации Минобороны, ФСТЭК России. Уровень защищенности, подтвержденный сертификатами соответствия, позволяет обрабатывать и защищать как открытую общедоступную информацию, так и любую информацию ограниченного доступа: конфиденциальную и содержащую сведения, составляющие государственную тайну.

Совместное применение «Ассистента» и Astra Linux Server формирует сертифицированную платформу для государственных информационных систем, объектов критической информационной инфраструктуры и обработки данных ограниченного доступа, создавая базу для долгосрочной технологической устойчивости российской ИТ-инфраструктуры.

«Совместимость «Ассистента» с Astra Linux Server – важный шаг в развитии российской технологической экосистемы. Наши заказчики – государственные органы и компании из чувствительных отраслей – получают полностью отечественное решение для удаленного доступа и администрирования, соответствующее самым строгим требованиям информационной безопасности. Подтвержденная совместимость с самой востребованной защищенной российской операционной системой на рынке позволяет нашим клиентам уверенно строить ИТ-инфраструктуру на полностью российском стеке технологий», – отметил Виталий Панкратов, заместитель генерального директора «САФИБ».

«Совместимость Astra Linux Server с такими решениями, как «Ассистент», особенно важна для заказчиков, работающих с информацией ограниченного доступа и в контуре критической информационной инфраструктуры. Подтвержденная сертификатами совместная работа продуктов дает компаниям и госорганам уверенность в том, что переход на отечественный стек технологий не связан с потерей функциональности или снижением уровня защищенности», – сказал Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server, «Группы Астра».