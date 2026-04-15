Подтверждена совместимость «АльтерОС» с системой «Ассистент»

Компании «АЛМИ Партнер» и «САФИБ» успешно завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Результаты испытаний подтвердили полную совместимость и корректную работу решений в единой инфраструктуре, что позволяет использовать «Ассистент» для безопасного удаленного доступа, управления и администрирования компьютерной техники и серверного оборудования внутри защищенных сетей или через интернет. Это открывает возможности для построения надежной ИТ-инфраструктуры на базе отечественного ПО, соответствующего требованиям безопасности для государственных и корпоративных систем.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами.

«Ассистент» — российская система удаленного мониторинга и управления, предназначенная для работы в корпоративных и распределенных ИТ-средах. Включена в Единый реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК России. Ассистент применяется для организации безопасного удаленного доступа, технической поддержки пользователей, администрирования серверной инфраструктуры и сопровождения рабочих мест. Система ориентирована на использование в различных условиях, в том числе в сложных информационных средах, обеспечивает интеграцию с отечественными платформами, управляемость, контроль и предсказуемость удаленных сценариев в инфраструктуре заказчика.

«В рамках тестирования мы проверяли сценарии, характерные для крупных ведомственных и корпоративных сетей: централизованное управление ИТ-инфраструктурой, доступ сотрудников к корпоративным ресурсам, приложениям и устройствам — как для удаленной работы, так и для гибридных команд. Все сценарии подтвердили стабильную работу и высокую производительность. Наши клиенты получают надежный инструмент для удаленного администрирования без рисков утечек данных и зависимости от иностранных технологий», — отметил Станислав Орлов, технический директор «АЛМИ Партнер».

«Для нас важно было убедиться, что "Ассистент" на платформе "АльтерОС" обеспечивает ту же скорость отклика и уровень комфорта для ИТ-специалистов, что и в привычных корпоративных средах. Системные администраторы смогут централизованно контролировать инфраструктуру с любого узла, включая удаленные подразделения и серверные кластеры», — сказал Виталий Панкратов, заместитель генерального директора ООО «САФИБ».