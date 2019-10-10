«Ред софт» и «САФИБ» подтвердили совместимость ПО

«Ред софт» и «САФИБ» в рамках соглашения о технологическом партнерстве провели тестирование на совместимость обновленных версий своих продуктов. По итогам была подтверждена корректность работы программного комплекса «Система удаленного мониторинга и управления «Ассистент» с российской операционной системой РЕД ОС.

РЕД ОС — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Система удаленного мониторинга и управления «Ассистент» предназначена для организации безопасного удаленного доступа, управления и администрирования компьютерной техники и серверного оборудования внутри изолированной защищенной локальной сети или через интернет. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4162 от 28.08.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в составе системы защиты информации. «Ассистент» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 3081).

«Руководствуясь политикой импортозамещения, «Ред софт» активно развивает сотрудничество с российскими разработчиками по вопросам обеспечения совместимости программных продуктов. Это позволяет постоянно повышать функциональные возможности операционной системы РЕД ОС. Благодарим коллег из «САФИБ» за плодотворное сотрудничество», – прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Ассистент внедрен в 18 регионах России и успешно апробирован более чем в 46. Мы, как компания, нацелены на развитие нашего продукта и его работоспособность на максимальном количестве операционных систем. Так как основная функция системы «Ассистент» – это оказание удаленной помощи и поддержки пользователям любого уровня, в независимости от используемого программного обеспечения или территориального расположения. Сотрудничество с крупнейшими российскими разработчиками программного обеспечения позволяем нам выполнять нашу задачу максимально качественно», – сказал Виталий Панкратов, заместитель директора по управлению проектами «САФИБ».