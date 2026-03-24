Подтверждена совместимость «Роса Dynamic Directory» и системы удаленного мониторинга «Ассистент»

НТЦ ИТ «Роса» и «Сафиб» объявили о завершении тестирования совместной работы системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент» и доменной службы каталогов «Роса Dynamic Directory». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений в единой ИТ-инфраструктуре.

Специалисты проверили, как «Ассистент» взаимодействует с учетными записями, группами и политиками безопасности, развернутыми в домене Dynamic Directory. Тестирование подтвердило стабильность работы системы удаленного управления в связке с доменной инфраструктурой: авторизация, применение политик и администрирование пользователей работают без сбоев. Результаты зафиксированы в официальном протоколе, на основании которого выдан сертификат совместимости.

«Подтверждение совместимости системы «Ассистент» с «Роса Dynamic Directory» расширяет возможности использования отечественных решений в корпоративной инфраструктуре. Для заказчиков это означает возможность строить централизованные системы управления пользователями и ИТ-ресурсами, используя российские технологии, которые уже доказали свою надежность и совместимость», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Совместимость с «Роса Dynamic Directory» позволяет заказчикам использовать «Ассистент» в доменной инфраструктуре, построенной на этом решении, без необходимости менять или дорабатывать существующие процессы управления учетными записями. «Ассистент» интегрируется со службой каталогов по протоколу LDAP, что дает администраторам привычный и прозрачный способ авторизации и разграничения прав доступа. Подтвержденная совместимость двух продуктов — это еще один шаг к тому, чтобы российское ПО работало в связках, а не изолированными островками.», — сказал заместитель генерального директора «Сафиб» Виталий Панкратов.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/