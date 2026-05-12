Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Подтверждена совместимость системы «Ассистент» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «САФИБ», разработчик системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент», объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard/Certified версий 14, 15, 16, 17, 18.

«Ассистент» — решение для безопасного удаленного доступа и управления ИТ-инфраструктурой внутри изолированной защищенной локальной сети или через интернет. «Ассистент» позволяет подключаться к рабочим станциям и серверам, администрировать их удалённо, оказывать техническую поддержку, вести инвентаризацию ПО и устройств, а также управлять их конфигурацией. Продукт включён в реестр отечественного ПО, сертифицирован ФСТЭК России.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Когда два российских продукта подтверждают совместимость, выигрывает заказчик. Не нужно тратить месяцы на интеграцию или мириться с рисками от нестабильных связок. Это реальный шаг к технологической независимости, который снижает издержки и повышает надёжность IT-ландшафта», – сказал заместитель генерального директора «САФИБ» Виталий Панкратов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Россияне создали с нуля аналог Cloudify

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

В 2026 г. ИИ превратился в ИТ-оружие, опасное для всего мира

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290