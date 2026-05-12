Подтверждена совместимость системы «Ассистент» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «САФИБ», разработчик системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент», объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard/Certified версий 14, 15, 16, 17, 18.

«Ассистент» — решение для безопасного удаленного доступа и управления ИТ-инфраструктурой внутри изолированной защищенной локальной сети или через интернет. «Ассистент» позволяет подключаться к рабочим станциям и серверам, администрировать их удалённо, оказывать техническую поддержку, вести инвентаризацию ПО и устройств, а также управлять их конфигурацией. Продукт включён в реестр отечественного ПО, сертифицирован ФСТЭК России.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Когда два российских продукта подтверждают совместимость, выигрывает заказчик. Не нужно тратить месяцы на интеграцию или мириться с рисками от нестабильных связок. Это реальный шаг к технологической независимости, который снижает издержки и повышает надёжность IT-ландшафта», – сказал заместитель генерального директора «САФИБ» Виталий Панкратов.