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ALMI partner AlterOffice АльтерОфис AText ACell AConcept AMail AGraph

ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph

AlterOffice — многофункциональный пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. Включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, файловый менеджер, календарь, контакты, графический редактор и другие инструменты. AlterOffice внесен в Единый реестр отечественного ПО и соответствует государственным стандартам в области безопасности.

  • Работа в текстовом редакторе AText - полнофункциональном текстовом редакторе, позволяющим редактировать документы всех типов. Включает поддержку документов Word из Microsoft Office.
  • Работа в табличном редакторе ACell - ведение таблиц, создание сводных таблиц, обработка и анализ данных, макросы. Поддерживает документы Microsoft Excel.
  • Работа в редакторе гарфики AGrapf - векторном графическом редакторе для создания схем, диаграмм, технических иллюстраций и редактирования созданных ранее схем в популярных форматах. Открывает проекты, созданные в MS Visio.
  • Работа в редакторе презентаций AConcept - возможность рисования, создания диаграмм, а также двухмерных и трехмерных изображений, красочных переходов и анимаций.
  • Работа с почтовым клиентом AMail - программа для работы с электронной почтой, управления контактами и адресной книгой. Имеет функцию органайзера (планировщика задач) со встроенным календарем. AMail поддерживает основные протоколы Microsoft Exchange и других почтовых сервисов.

 

СОБЫТИЯ

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19.11.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)

Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по расшире
07.10.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова»

Компании АО «НППКТ» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность совместной работы офисного пакета AlterOffice на базе операционной системы «ОСнова». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. В ходе те
26.08.2024 ALMI Partner выпустила новую версию почтового клиента AlterOffice

ALMI Partner выпустил обновление почтового клиента AMail 1.4.1, входящего в состав офисного паке-та AlterOffice. Теперь клиент позволяет работать с задачами на сервере Microsoft Exchange с испо
22.07.2024 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна»

Компании «Решение» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с медицинской информационной системой «Ариадна». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.
15.07.2024 Структуры Минздрава перешли на офисный пакет AlterOffice

Часть подразделений Минздрава России внедрила российский офисный пакет AlterOffice. Программный продукт ALMI Partner, российского производителя общесистемного и при
24.06.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА

В процессе тестирования специалисты компаний провели установку и настройку компонентов AlterOffice на операционные системы «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и «РОСА Хром 12 Сервер». Также была проверена работоспособность основных функций программных продуктов, связанных с выполнение
04.03.2024 Вышла новая версия российского почтового клиента AMail от ГК «Алми»

зработчик ПО, выпустил новую версию почтового клиента AMail — одного из компонентов офисного пакета AlterOffice. В новом релизе AMail основной акцент сделан на улучшение пользовательского функц
10.07.2023 Почтовые сервера TEGU Лаборатории МБК совместимы с почтовым клиентом AMail от ГК АЛМИ

рамках соглашения о сотрудничестве провели успешные испытания на совместимость и корректную работоспособность почтовых серверов TEGU Freware / TEGU Professional / TEGU Enterprise с почтовым клиентом AMail для мягкой миграции ИТ-инфраструктуры широкого спектра организаций на импортонезависимый программный комплекс. Об этом CNews сообщили представители ГК АЛМИ. TEGU – это отечественное серве
21.09.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем

«Сиссофт» заключил партнерское соглашение с разработчиком ГК «Алми» о поставках российской операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice. Решение может заменить продукты Microsoft. AlterOS совмещает в себе преимущества Windows, MacOS и Linux и предназначена для крупного и среднего бизнеса, а также для компаний с госу
27.06.2022 У скандально известного российского офисного ПО появилось четыре новых совладельца

Новые владельцы AlterOffice Как выяснил CNews, в структуре владения компании, чья 100-процентная «дочка» занимается развитием скандально известного российского офисного пакета AlterOffice, произошли сер
18.04.2022 ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон

Группа компаний «АЛМИ» и 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с моноблоками «Гравитон» М40И и «Гравитон» М50И, персональными компьютерами «Гравитон» Д30И и Д50И, а также с ноутбуками «Гравитон» Н15И-К2 и «Гравитон» Н15И. Об этом CNews сообщили
25.01.2022 Департамент цифрового развития Владимирской области переходит на AlterOffice

Группа компаний «АЛМИ» осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice в Департамент цифрового развития Владимирской области. В рамках своей деятельност
18.01.2022 Саратовская область снова выбирает AlterOffice

ила Министерству цифрового развития и связи Саратовской области бессрочные лицензии офисного пакета AlterOffice. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». AlterOffice включает в себя

14.01.2022 Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic

Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Utinet Corenetic – это компьютерные с
11.01.2022 Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base

Группа компаний АЛМИ и Компания «Шаркс Датацентр» успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с программно-аппаратной платформой виртуализации «SharxBase». Платформа SharxBase основана на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабри
22.12.2021 Уфимский государственный нефтяной технический университет переходит на AlterOS и AlterOffice

Группа компаний АЛМИ поставила лицензии операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ) в рамках перехода учреждения на преимущественное использование отечественного программного обеспечения
14.12.2021 ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt

Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt к
10.12.2021 «Алми» и «Поликом про» заключили партнерское соглашение

ва ключевых по важности программных решения ГК «Алми», операционная система AlterOS и офисный пакет AlterOffice, при содействии «Поликом про» станут доступны промышленным предприятиям и госучре
07.12.2021 Центр занятости населения города Нижнего Новгорода перешел на офисный пакет AlterOffice

Группа компаний АЛМИ осуществила поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Нижнего Нов
29.11.2021 Программный комплекс «Ассистент» совместим с ОС AlterOS и пакетом офисных приложений AlterOffice

амках реализации стратегии импортозамещения «Алми» и «Сафиб» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики «Алми» проверили корректность работы своего офисного пакета AlterOffice и операционной системы AlterOS с программным комплексом «Ассистент» компании «Сафиб». Стороны подтвердили совместимость своих программных решений и их бесперебойную работу на подклю
26.11.2021 AlterOffice теперь установлен на рабочих местах администрации муниципального образования Тульской области

Офисный пакет AlterOffice выбран Администрацией муниципального образования Киреевского района Тульской обла
17.11.2021 Комплексное решение по импортозамещению ПО от Группы компаний АЛМИ для органов социальной защиты

бря 2021 г. Группа компаний АЛМИ завершила комплексную поставку бессрочных лицензий офисного пакета AlterOffice Standard и операционной системы AlterOS Desktop с годовым доступом к технической

10.11.2021 Отечественные решения AlterOffice и AlterOS подтвердили совместимость с облачными сервисами «СБКлауд»

Офисный пакет AlterOffice и операционная система AlterOS, разработанные специалистами Группы компаний АЛМИ,
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

Возвращение AlterOffice в реестр Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения по иску нижегородской компании «Алми партнер» к Минкомсвязи (с сентября 2020 г. именуется Минцифры). Компани
04.09.2020 Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом

Разработчик AlterOffice выиграл суд с Минкомсвязи Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск нижегородской компании «Алми Партнер» к Минкомсвязи. Как следует из картотеки суда, иск был подан с целью отмены пр
17.07.2020 Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи

В реестр через суд Российская компания «Алми партнер» из Нижнего Новгорода, которая является разработчиком пакета офисных приложений AlterOffice, 8 июля 2020 г. обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Минкомсвязи. Неделей позже, 14 июля иск был принят к производству. Истец требует признать незаконным решение ведомства

21.11.2019 Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом

еньше. По итогам состоявшегося 11 ноября 2019 г. заседания Экспертного совета, принимающего решения относительно включения или удаления продуктов из реестра, из списков отечественного софта был убран AlterOffice. Его создателем заявлена нижегородская компания «Алми партнер». Однако опрошенные CNews три эксперта уверены, что пакет изобилует заимствованиями из офисного пакета LibreOffice, рас

Публикаций - 93, упоминаний - 160

ALMI partner и организации, системы, технологии, персоны:

ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 190 57
Microsoft Corporation 25651 14
Новые облачные технологии (НОТ) 480 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2892 8
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 8
Свемел МВП - Swemel 33 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2357 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 876 6
Softline - Софтлайн 3604 6
Ростелеком 10787 5
Восход ФГБУ НИИ 714 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5525 4
Росплатформа - Р-Платформа 95 3
Syntellect - Синтеллект 103 3
Softline Projects - Софтлайн проекты 39 3
9419 3
Ред Софт - Red Soft 1174 3
Oracle Corporation 7037 3
Microsoft Corporation - GitHub 1039 2
Крок - Croc 1933 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 561 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 464 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1054 2
Код Безопасности 756 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 509 2
Ланит Интеграция 218 2
Expasoft - Экспасофт 4 2
Google LLC 12566 2
TDF - The Document Foundation 45 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 409 2
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 75 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 135 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 2
Yandex - Яндекс 9031 2
Intel Corporation 12747 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 461 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 303 1
VK - Mail.ru Group 3582 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 694 4
Почта России ПАО 2324 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 3
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 448 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 99 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 145 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 71 2
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт - Калининградская генерирующая компания - Светловская ГРЭС 20 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 2
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 2
РЖД - Российские железные дороги 2054 2
Газпром ПАО 1457 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 115 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1483 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 1
Альфа-Банк 1954 1
Роснефть НК - нефтяная компания 551 1
Газпром нефть 697 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Транснефть 333 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 101 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 59 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 35 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5440 25
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1146 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3768 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 5
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3546 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 613 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 562 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2292 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1175 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1523 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 379 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 427 1
Федеральное казначейство России 1932 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 775 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 271 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 229 1
Судебная власть - Judicial power 2468 1
Администрация Нижний Новгород 13 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 613 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27886 45
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2209 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63638 35
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2029 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60556 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 21
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8515 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12664 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6997 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35484 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13761 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23962 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27005 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7534 9
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1242 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17827 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34025 9
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 260 8
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 591 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9066 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13581 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11995 7
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 37 6
Repository - Репозиторий 1139 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22295 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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