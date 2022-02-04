Операционная система AlterOS совместима с отечественной платформой Robin RPA

Группа компаний АЛМИ и компания Robin завершили испытания на совместимость операционной системы AlterOS с отечественной платформой Robin RPA.

Платформа Robin – RPA-платформа для роботизации бизнес-процессов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, которая включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (Приказ Минкомсвязи России от 19.11.2019 №742). Ключевой функционал платформы предназначен для бизнес-пользователей, не имеющих технической подготовки, которые смогут интуитивно понятным способом быстро настроить программного робота.

AlterOS – отечественная операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей и совместимая со всеми необходимыми прикладными программными продуктами для эффективной работы государственных и коммерческих учреждений.

Robin RPA полностью поддерживает исполнение алгоритмов на операционной системе AlterOS, поэтому использование операционной системы в тандеме с данной платформой отлично вписывается в рамки импортозамещения: AlterOS разработана в соответствии со всеми государственными стандартами, сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421), а платформа Robin состоит из компонентов, зарегистрированных или разрешенных реестром российского ПО.

Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ: «Теперь пользователи нашей операционной системы имеют возможность использовать эту технологию в своих проектах и передать программным роботам множество задач, связанных с обработкой и маршрутизацией различной информации, оптимизировав тем самым свою рабочую деятельность и освободив своих сотрудников от рутины».