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Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и «Криптон-Замок/УМ2»

Группа компаний «АЛМИ» и ООО Фирма «АНКАД» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов, проверив корректность работы операционной системы «AlterOS» и устройства для защиты от несанкционированного доступа к современной вычислительной технике АПМДЗ «Криптон-Замок/УМ2». Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

«Криптон-Замок/УМ2» — это аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, предназначен для обеспечения разграничения и контроля доступа пользователей к техническим средствам вычислительной сети (сервера и рабочие станции), на которых будет обрабатываться информация, в том числе и с высоким грифом секретности, а также разграничения доступа к аппаратным ресурсам компьютеров и контроля целостности установленной на компьютере программной среды под любые ОС. Модуль имеет сертификат соответствия по требования к АПМДЗ - класса 1А/1Б по ФСБ РФ.

«AlterOS» – операционная система, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. ОС внесена в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК России, подтверждающий ее соответствие «Требованиям безопасности информации к операционным системам».

Фирма «АНКАД»— российский разработчик средств защиты информации. Компания разрабатывает, производит и поставляет аппаратные и программные средства криптографической защиты информации, средства защиты от несанкционированного доступа и разграничения доступа к компьютерным ресурсам и средства построения защищённых сетей передачи данных.

Компания «АЛМИ» специализируется на разработке импортозамещающего ПО, системной интеграции и передовых решениях в области цифровой трансформации.

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