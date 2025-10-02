Разделы

Интернет E-commerce Интернет-реклама
|

Блогеры «ВКонтакте» будут рекламировать товары Ozon

Продавцы Ozon смогут продвигать товары в развлекательном контенте соцсети, а авторы — зарабатывать на создании постов и видео. Предпринимателю достаточно в личном кабинете Ozon отметить товары для продвижения, выбрать формат публикации и указать ставку. После этого товары автоматически попадут в VK AdBlogger — сервис, который связывает бренды и креаторов. Авторы могут выбрать интересные им товары и создать уникальный контент о них.

На старте все затраты на продвижение берёт на себя Ozon: инструмент доступен со скидкой 99% – предприниматели могут попробовать новый формат почти без бюджета. Кроме того, инструмент автоматически маркирует рекламу — это избавляет бизнес от юридических и технических сложностей и исключает риск ошибок

Пользователи «ВКонтакте» взаимодействуют с товарным контентом продавцов в ленте новостей, сообществах предпринимателей, поиске и «Маркете ВКконтакте», а заказ и оплата происходят на Ozon.

Как утверждают исследования, пользователи всё чаще совершают в соцсетях покупки. Соцсети стали важным каналом для знакомства с брендами — каждый третий пользователь впервые узнает о продукте именно там. В России охват соцсетей превышает 106 млн человек или 73% населения, которые уже являются потенциальной базой для развития социальной коммерции в стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

«Королева краденых биткоинов», укравшая криптовалюту на $7,3 млрд

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Apple Pay перестал работать в России даже с зарубежными картами

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще