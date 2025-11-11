Разделы

Ozon поможет новым товарам получить первые заказы

Ozon запускает бонусное продвижение новых товаров для практически всех категорий. Пилотный запуск в сентябре 2025 г. в категориях «Одежда» и «Обувь» показал заметные результаты: участники начали получать заказы на новые позиции уже в первые двое суток продвижения — в семь раз быстрее стандартного среднего срока. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Бонусное продвижение реализовано в рамках инструмента «Оплата за клик». Такая поддержка для новых товаров позволяет оценить эффект продвижения: быстрее находить покупателей и увеличивать продажи уже с первых дней размещения. В период высокого сезона эта возможность особенно важна для успешного старта и роста продаж.

Начисление бонусных баллов для продвижения новых товаров доступно продавцам с 10 ноября 2025 г. Каждую неделю по понедельникам участники смогут получать бонусные баллы на продвижение новых товаров с автоматическим запуском промокампаний. Продавцы получат минимум 2000 бонусов на карточку товара, количество баллов зависит от средней стоимости заказа в данной категории и ценовом сегменте.

Для участия в акции нужно просто добавить новые товары. Если товар пройдет модерацию, на складе Ozon будет представлено пять и более штук, и товар не будет параллельно продвигаться в других инструментах, то бонусная кампания будет создана и запустится автоматически. В личном кабинете появится уведомление о создании кампании, ее статусе и окончании бонусного периода. Если кампанию не редактировать, она автоматически приостановится, когда закончатся бонусы.

