На Ozon вырастет ассортимент недорогих товаров

Ozon запускает специальные условия для продавцов товаров стоимостью до 300 руб.: продавать недорогие товары станет в среднем в среднем вдвое выгоднее по сравнению со стандартными тарифами. Это позволит значительно расширить ассортимент доступных товаров на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Такие товары особенно востребованы у покупателей: практически две трети продаж в категории повседневного спроса на Ozon приходится на товары дешевле 300 руб.

Сниженные тарифы за продажу и логистику товаров дешевле 300 руб. начнут действовать с 1 сентября 2025 г. — это поможет продавцам увеличить обороты в высокий сезон. Продавать недорогие товары станет в среднем вдвое выгоднее по сравнению со стандартными тарифами. Например, продажа и логистика заварочного чайника стоимостью 200 руб. и объемом 3 литра с новыми тарифами обойдется в 71 руб. Раньше продавец заплатил бы за те же услуги 123 или 179 руб. в зависимости от схемы продаж. Новые условия будут действовать как для товаров, которые продавцы отправляют напрямую со своих складов, так и для тех, что хранятся и доставляются со складов Ozon.

Сегмент недорогих товаров стимулирует клиентов чаще совершать покупки и возвращаться за ними на площадку. Для продавцов это означает стабильный спрос и высокую оборачиваемость, а значит — возможность наращивать продажи за счет большого количества заказов даже при невысокой стоимости товаров.