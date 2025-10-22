Разделы

Публичные подборки пользователей появятся в их профиле на Ozon

Теперь покупатели маркетплейса могут поделиться подборками товаров в своем профиле на Ozon. Созданные ранее публичные списки товаров также станут видны другим пользователям. Летом компания запустила возможность делать подборки в мобильном приложении Ozon — они позволяют сохранять понравившиеся находки по темам и структурировать избранное. Теперь ими удобно делиться с широкой аудиторией, это поможет другим покупателям находить нужные товары. При этом и подборки, и свой профиль любой пользователь может сделать приватными — такая опция есть в настройках. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

С помощью подборок покупатели уже создают собственные коллекции товаров на Ozon по интересным темам: некоторые пользователи составляют списки покупок для ремонта, другие — подбирают варианты одежды, обуви и аксессуаров на осень, есть и те, кто сохраняет товары, чтобы не пропустить выгодные предложения от продавцов во время распродаж.

Новый функционал позволит Ozon и дальше развивать социальное взаимодействие пользователей на площадке. В прошлом году компания запустила новую опцию в приложении — публичный профиль. В нем уже отображаются отзывы на приобретенные товары, которые пользователь оставил не анонимно, за исключением некоторых категорий товаров — например, позиций 18+. Ежемесячно более 20 млн пользователей Ozon посещают профиль, оставляют комментарии или лайки под обзорами других покупателей. Уже более 12 млн человек имеют подписчиков на Ozon, и сами активно подписываются на профили других авторов.

