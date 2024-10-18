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Не заплатил ИТ-шникам – остался без интернета. Обиженные сисадмины по-хитрому наказали клиента и вернули свои деньги

Сотрудники компании – поставщика ИТ-услуг обманным путем и не без небольшой ИТ-хитрости забрали у клиента деньги за свои уже оказанные услуги, которые тот долго не хотел выплачивать. План был прост и в то же время изощрен – ключевой его участник, сотрудник ИТ-компании, даже не знал, что является частью этой схемы.

Услуга оказана. Касса там

Компания, занимающаяся предоставлением ИТ-услуг, столкнулась с нежеланием одного из клиентов оплачивать ее сервис, который уже был оказан ранее. Этим клиентом являлся ежеквартальный журнал, пишет The Register со ссылкой на одного из бывших работников этой ИТ-компании. Настоящее имя собеседника не сообщается – The Register называет его Иэном (Iain).

Иэн рассказал The Register, что журнал «изо всех сил старалось казаться крутым». Но любой, кто имел с ним дело, в итоге сравнивал их с мошенниками из всем известных фильмов Гая Ричи (Guy Ritchie), отметил Иэн.

По словам Иэна, впечатление о сотрудниках издания как о нечистых на руку дельцах усиливалось тем фактом, что эта компания крайне неохотно оплачивала счета фирм, чьими услугами они пользовались, а иногда и вовсе отклоняла их. Она позволяла себе оплатить счет той или иной фирмы лишь тогда, когда ей срочно нужна была новая ее услуга. Но в случае с компанией, в которой работал Иэн, этому журналу пришлось против собственной воли выплатить все накопившиеся долги, что и было целью небольшого спектакля, участником и главным действующим лицом против воли стал сам Иэн.

Нет денет – нет интернета

Однажды в фирму Иэна поступил звонок, на другом конце были работники этого издания. «Мы потеряли все, а сроки поджимают», – пожаловались они.

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Иэн прибыл к ним в офис и объяснил, что не может помочь, потому что его работодатель уже устал требовать оплаты счетов. А нынешний визит Иэна был оплачен авансом, потому он и приехал.

«Я выслушал тираду о том, как мы держим их в напряжении, и что заставлять их ждать – значит ставить под угрозу само существование их бизнеса», – сказал Иэн The Register. В итоге через некоторое время клиент оплатил все ранее оказанные услуги, после чего Иэн начал выяснять, что у них произошло.

Он обнаружил, что офис клиента остался без подключения к интернету, а в дополнение к этой неприятности не функционировала еще и вся его локальная сеть. Иэн решил проверить настройки роутера и коммутатора, где тут же нашел причину случившегося.

Как выяснилось, кто-то удалил абсолютно все настройки подключения к интернету и обнулил данные IP-адресов локальных компьютеров, без которых работа локальной сети невозможна. Все выглядело так, будто кто-то сбросил настройки сетевых устройств до заводских.

Виновны или нет

По словам Иэна, его подозрения тут же пали на сотрудников журнала, но те яростно отрицали свою причастность к произошедшему, заявляя, что ничего не трогали. Иэн в итоге решил, что это был сбой роутера, восстановил доступ в интернет и локальную сеть, после чего вернулся в свой офис.

Позже в тот же день коллега спросил Иэна, посещал ли он офис журнала, на что тот ответил, что действительно ездил по их вызову, после чего рассказал о странном происшествии с роутером. И в этот момент его коллега рассказал ему, как все было на самом деле.

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Выяснилось, что за несколько дней до прибытия Иэна в офис к клиенту этот клиент в лице издания отклонил выставленный ему счет, заявив, что указанная в нем сумма завышена.

«Моего коллегу это заявление так разозлило, что он вошел в настройки маршрутизатора и стер все данные», – рассказал Иэн The Register.

По словам Иэна, это было неожиданно приятной новостью, поскольку сам он опасался, что упустил из виду истинную причину проблемы. «Я потому тебе и не сказал, что хотел убедиться, что твоя реакция искренняя», – сказал Иэну его коллега.

Иначе говоря, компания, в которой работал Иэн, заставила своего не самого лучшего клиента заплатить по счету за ранее предоставленные услуги путем небольшой хакерской атаки, повлекшей за собой выход из строя локальной сети и поломку доступа в интернет. Стала ли эта хакерская атака, пусть и выполненная с благими для самой компании намерениями, причиной каких-либо негативных последствий для клиента, The Register не уточняет.

Геннадий Ефремов

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