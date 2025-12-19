Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ritchie Guy Ричи Гай
СОБЫТИЯ
Ritchie Guy и организации, системы, технологии, персоны:
|Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 133 1
|GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
|Nike 190 1
|Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 108 1
|PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
|BMW Group 466 1
|Walt Disney Company - ESPN 56 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
|The Register - The Register Hardware 1701 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409045, в очереди разбора - 731476.
Создано именных указателей - 187766.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.