Разделы

ПО Софт Безопасность Пользователю Техника
|

Microsoft втихаря ворует пароли и данные кредитных карт. Windows стала идеальным инструментом для мошенников

Функция Recall в составе Windows 11 перехватывает данные кредитных карт, а заодно и пароли. Это настоящая находка для киберпреступников всех мастей. Recall вызвала немало споров и недовольство пользователей, Microsoft обещала научить ее не копировать персональные данные, но обещание свое не сдержала.

Навязанная небезопасность

Windows 11 признана небезопасной для пользователей, поскольку умеет фактически воровать пароли и даже данные банковских карт. Как пишет The Register, делает она это с помощью скандальной функции Recall, которую Microsoft активно пытается навязать пользователям на протяжении последнего года. Она нужна якобы для быстрого восстановления данных и представляет собой своего рода аналог функции TimeMachine в macOS, вот только пользователи отчетливо понимают, что Recall – это гигантская «дыра» в безопасности Windows и угроза их персональным данным.

Recall появилась осенью 2024 г. и моментально вызвала массу вопросов у пользователей и ИБ-экспертов по части ее безопасности, ответов на которые Microsoft поначалу дать не смогла. Вследствие этого она даже отложила на некоторое время внедрение новшества в состав Windows 11.

В дальнейшем Microsoft несколько раз пыталась заверить пользователей и ИБ-экспертов, что Recall стала лучше и больше не копирует чувствительную информацию, однако в августе 2025 г. эксперты издания The Register вывели американскую корпорацию на чистую воду, доказав, что Recall по-прежнему представляет огромную опасность для пользователей.

Microsoft опять все испортила

В нынешней версии Recall есть настройка «Фильтрация конфиденциальной информации», которая, по идее, должна исключить из списка сохраняемой информации персональные данные, в том числе номера кредитных карт и пароли. Однако, как показали тесты The Register, этот фильтр часто не срабатывает, что в итоге может привести к утечке этой информации.

mic600_1.jpg
Microsoft
Безопасность Windows как была, так и остается под большим вопросом

Более того Recall, как оказалось, не в силах отфильтровывать и не сохранять потенциально опасные записи в истории веб-поиска, которые пользователь предпочел бы сохранить в тайне (например, информацию, связанную с историей болезни или личной жизнью). Что еще хуже, скриншоты, сделанные Recall, доступны любому, у кого есть PIN-код пользователя, причем физический доступ к компьютеру не требуется – достаточно будет даже удаленного доступа.

Во время тестирования Recall правильно определила и исключила множество финансовых данных, некоторые пароли и большинство номеров социального страхования. Однако когда, например, сотрудник The Register вошел в свой банковский аккаунт, Recall без тени сомнения сделала скриншот как главной страницы сайта банка, так и несколько экранов, где отображался баланс и список депозитов.

Отдайте ваши денежки

Recall также очень легко обмануть и заставить ее сохранять данные для оплаты в интернете. Согласно результатам теста, она хорошо умеет определять наличие на сайтах формы для оформления заказа – на всех скриншотах этих сайтов формы имеют пустые поля для ввода, даже если они на самом деле заполнены.

Однако если на сайте нет никаких намеков на то, что в форму нужно вводить именно данные для оплаты, то режим цензуры в Recall не включается, и на скриншотах остаются заполненные формы ввода. Убедиться в этом получилось, создав поддельный сайт с такой формой, где не было указано, что это интернет-магазин. Recall сохранила все – номер карты, срок ее действия и пресловутый трехзначный CVC-код, узнать который мечтают все мошенники мира, в том числе и те, которые ежедневно досаждают россиянам своими назойливыми звонками.

А что с паролями

Как выяснилось, Recall очень просто обвести вокруг пальца не только с банковскими данными, но и с паролями. Например, менеджер паролей в Google Chrome она успешно отфильтровала, как и не стала делать скриншот текстового файла, открытого в «Блокноте», где были строки «имя пользователя» и «пароль».

Однако, когда автор эксперимента просто перечислил имена пользователей и пароли в текстовом файле, не указав, что это именно логины и пароли, Recall моментально сделала снимок экрана. Возможно, не стоит ожидать, что Recall будет знать, что текстовый файл полон паролей, однако нельзя отрицать и тот факт, что многие пользователи не знают о существовании менеджеров паролей по всему миру хранят свои пароли именно в обычных документах.

Слишком много проколов

Эксперимент The Register показал, что существует великое множество способов заставить Recall фотографировать чувствительную информацию. Пользователи хранят ее в самых разных видах – например, в ходе исследования автор сохранил свой номер социального страхования в обычном документе Word с префиксом «My SS#:» перед ним, и в этом случае на полученном снимке экрана были только три цифры номера, хотя на деле он состоит из девяти цифр. Однако замена префикса на «Soc:» сломала защиту Recall, и в итоге на новом скриншоте были уже все цифры.

Но это еще далеко не все. Так, когда сотрудник The Register в свой аккаунт в платежной системе PayPal, Recall захватил экран входа, на котором было имя пользователя. Пароль при этом был скрыт.

Также Recall очень часто сохраняет фотографии документов. Если на экране, к примеру, открыт снимок разворота паспорта, то Recall не сделает скриншот, но вот если окно с этой фотографией частично перекрыто другим окном, то Recall не заметит подвох.

А кто это сделал?

Эксперимент The Register наглядно показал, что функция Recall, мягко говоря, очень далека от идеала и создает существенные риски для пользователей. Например, утечка скриншотов с данными их банковских карт может привести к несанкционированному опустошению счетов с последующими длительными разбирательствами с банком и Microsoft и привлечением полиции и суда.

Автоматизация против хаоса: как навести порядок в производственном графике
Цифровизация

The Register пишет, что софтверный гигант наотрез отказался хоть как-либо комментировать результаты эксперимента. Напомним, что совсем скоро исполнится год, как Recall появилась в составе Windows 11. За это время интернет наполнился инструкциями по выкорчевыванию этой функции из ОС – они есть в пользовательских сообществах, например, в Reddit, на видеосервисах, в том числе на замедляемом в России YouTube и много где еще.

Сама Microsoft явно не желает, чтобы пользователи без ее на то разрешения удаляли из Windows 11 то или иное нововведение. В октябре 2024 г. CNews писал, что избавление ОС от Recall может привести к поломке «Проводника» – основного файлового менеджера в Windows.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

Хозяева смартфонов Samsung и Xiaomi в опасности. На них нацелился мерзкий троян, втихаря ворующий деньги

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

В интернет-магазинах будут продавать товары по биометрии. Чего это коснется. Опрос

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще