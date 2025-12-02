Медиахолдинг «Игроник» автоматизировал рутинные процессы управления доступом на 80% с помощью Solar inRights Origin

Медиахолдинг «Игроник» и ГК «Солар» реализовали совместный проект по построению системы управления доступом к корпоративным ресурсам для 300 сотрудников головного офиса компании. Проект реализован на базе коробочного решения Solar inRights Origin. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В результате компания автоматизировала процессы управления доступом, сократив время создания учетных записей новых сотрудников в системах до 10 минут, и на 80% снизила объем рутинных операций для администраторов корпоративных ресурсов. Таким образом «Игроник» повысил автоматизацию управления доступом, высвободив время сотрудников на стратегические задачи.

«Игроник» обеспечивает коммуникационное сопровождение для компаний финансового сектора, ритейлеров, телеком-операторов. С учетом высокой динамики рекламных кампаний, запуска креативных проектов компания постоянно подключает сотрудников к новым проектам и информационным активам, которые могут содержать конфиденциальную и чувствительную информацию, объекты авторских прав, персональные данные. В таких условиях управление доступом без автоматизации создавало значительную нагрузку на ИТ-отдел, приводило к ошибкам и задержкам. Поэтому компания поставила задачу централизовать и автоматизировать процесс управления учетными записями действующих и новых сотрудников.

В результате компания выбрала коробочное решение Solar inRights Origin. В основе решения лежит полнофункциональное ядро Solar inRights с предустановленной конфигурацией и набором настроенных коннекторов. Оно предполагает самостоятельное внедрение системы специалистами заказчика после обучения. Этот фактор стал решающим для медиахолдинга «Игроник», так как подобный формат IdM-платформы учитывает потребности клиентов малого и среднего бизнеса и компаний, которые хотят самостоятельно доработать решение под конкретные бизнес-задачи.

«Внедрение Solar inRights Origin стало для нас отправной точкой в рамках программы цифровой трансформации, направленной на повышение зрелости ИТ-сервисов. Мы не просто автоматизировали процессы, а заложили основу для безопасного и эффективного управления цифровой идентичностью. Обучение нашей команды со стороны вендора позволило нам самостоятельно автоматизировать ключевые процессы управления доступом и бесшовно интегрировать «цифровые островки» - 1С:ЗУП, MS Active Directory и другие платформы 1С. Это было достигнуто без привлечения сторонних специалистов и без предоставления доступа к нашей инфраструктуре, что для нас было критически важно с точки зрения безопасности», – сказал Илья Королев, директор по информационным технологиям группы компаний «Игроник».

Процесс внедрения был разбит на три этапа: обучение на лабораторном стенде, внедрение на тестовой среде и тестирование функционала, внедрение на продуктивной среде. Развертывание и настройка системы на лабораторном стенде заняли 12 дней. После этого специалисты «Игроника» за 54 дня внедрили решение в тестовой среде и провели полное тестирование функционала. Спустя 89 дней с начала проекта система прошла приемо-сдаточные испытания и была запущена в промышленную эксплуатацию. Общий срок проекта составил 155 дней – это около пять месяцев. На протяжении всего проекта эксперты «Солара» сопровождали специалистов «Игроник» на всех этапах.

Одна из особенностей проекта заключалась в том, что в инфраструктуре медиахолдига было сразу несколько источников кадровых данных. На основании методических материалов «Солара» команда специалистов «Игроника» самостоятельно реализовала подключение к этим источникам.

«Управление доступом – это один из важных аспектов информационной безопасности. Например, почти 40% успешных кибератак на российские компании начинаются с компрометации учетных данных сотрудников. Поэтому задачи управления доступом актуальны для большинства компаний, особенно, для тех, которые работают с высокими объемами персональных данных, конфиденциальной информацией, авторскими разработками. На рынке существует стереотип, что внедрение IdM-решения – это сложный, долгий и дорогостоящий процесс. Однако в большинстве случаев это связано с тем, что крупным и средним компаниям сложно менять процессы в части управления доступом. Это приводит к дополнительной кастомизации и адаптации продукта под нужды организации. Мы подошли к решению этой задачи с другой стороны и предложили рынку Solar inRights Origin с преднастроенными процессами в соответствии с лучшими практиками, которые мы сформировали на основании нашего опыта внедрений в крупных компаниях. Коробочное решение сочетает функциональность IdM-системы корпоративного класса и возможность легкого внедрения силами IT или ИБ-команды заказчика», – сказал Василий Огнев, директор портфеля управления доступом, ГК «Солар».