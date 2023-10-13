МТС обеспечила цифровой инфраструктурой курортно-деловой комплекс «Бурный» во Владивостоке

МТС сообщила о завершении строительства сети в готовящемся к открытию многофункциональном комплексе «Бурный» на Спортивной набережной. Компания реализовала LTE-покрытие одного из важнейших объектов туристической и деловой инфраструктуры Приморья, обеспечив связью 46 тыс. квадратных метров территории комплекса.

Многофункциональный комплекс «Бурный» во Владивостоке – это первый дальневосточный проект с концепцией «город в городе». На 16 этажах МФК «Бурный» расположены пятизвёздочный апарт-отель Rodina Residences Vladivostok на 104 номера, бизнес-центр класса «А» и панорамный ресторан. Комплекс находится в районе пляжа «Юбилейный» – в живописном месте на берегу моря, но при этом в самом центре города.

Как и большинство современных зданий, «Бурный» имеет сложное архитектурное решение. Межэтажные перегородки, стекла с высоким уровнем радиопоглощения и железобетонные элементы препятствуют прохождению радиосигнала с внешних базовых станций. Чтобы гости и сотрудники комплекса могли комфортно пользоваться всеми современными цифровыми сервисами экосистемы, МТС развернула LTE-покрытие на всей территории. Голосовой связью и быстрым мобильным интернетом обеспечены 16 этажей курортного комплекса. Для дополнительного покрытия прилегающей территории МТС также установила внешнее телеком-оборудование рядом с отелем.

«Открытие комфортабельного комплекса такого уровня во Владивостоке окажет благоприятное влияние на привлекательность региона и для инвесторов, и для туристов. «Бурный» несомненно станет одним из центров притяжения российских и иностранных гостей, гордостью и визитной карточкой Приморья. Отдельно хочется отметить открытие не только высококлассного отеля, но и бизнес-центра - это безусловно станет толчком для развития делового туризма в регионе. А развитая телеком-инфраструктура на территории комплекса позволит внедрить необходимые для бизнеса инновационные цифровые решения экосистемы МТС - умное видеонаблюдение и видеоаналитику, интернет вещей и облачные технологии. Успешной реализацией такого масштабного инфраструктурного проекта инженеры МТС в очередной раз подтвердили высокий уровень своей экспертизы», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Ранее МТС в Приморском крае реализовала ряд значимых проектов по внутреннему покрытию ключевых объектов современной связью. В их числе Приморский океанариум, кампус ДВФУ, концертно-спортивный комплекс «Фетисов арена», а также крупнейшие торговые центры «Калина молл», «Седанка сити», «Дружба» и «Море».