Представители компании «РТК-Программный Продукт» выступили спикерами на тематических секциях деловой программы форума Kazan Digital Week 2026, посвященных развитию федеральных образовательных сервисов в составе ФГИС «Моя школа». Секции прошли при участии Минцифры России, Минпросвещения России и ПАО «Ростелеком» и объединили представителей региональных министерств, разработчиков и педагогического сообщества для обсуждения текущих результатов и синхронизации стратегий цифровой трансформации образования.

ФГИС «Моя школа» выступает ядром этой трансформации. Она призвана создать комфортную и безопасную цифровую среду в сфере образования. Главная цель системы — снижение цифровой и бюрократической нагрузки на учителей.

В рамках первой секции эксперты «РТК-Программный Продукт» совместно с представителями регионов представили аналитику и практические кейсы внедрения федеральных сервисов. В частности, были рассмотрены сервисы «Цифровое портфолио учителя» и «Личный кабинет директора», предназначенные для более комфортного получения ими профессиональных сведений. Данные сервисы уже доступны в 20 регионах, которые используют типовое облачное решение в образовании, а в начале 2027 года в этих же регионах будет запущен сервис «Аттестация педагогических работников». В течение 2027 года планируется внедрение всех трех сервисов в остальных регионах страны.

Также участники отметили успехи реализации «Навигатора программ дополнительного профессионального образования (ДПО)». Сервис запущен в эксплуатацию в сентябре 2026 года и им уже воспользовались около 300000 педагогов из всех регионов страны. 20 институтов развития образования (ИРО) опубликовали уже более 250 программ в федеральном каталоге сервиса и открыли более 300 потоков обучения, что свидетельствует о масштабе и востребованности сервиса как важнейшего элемента системы непрерывного развития педагогов в рамках ФГИС «Моя школа».

Стратегия до 2028 года: совместное проектирование с регионами

В рамках второй секции на форуме специалисты компании «РТК-Программный Продукт» организовали работу пяти рабочих групп, в ходе которых была проведена верификация планов развития отдельных сервисов ФГИС «Моя школа» на 2027–2028 годы. В основе лежит принцип клиентоцентричности и отказ от дублирования функций.

Участники из институтов развития образования определили векторы развития ключевых продуктов: от тиражирования «Навигатора ДПО» на смежные отрасли и трансформации работы ПМПК до интеграции Конструктора ЦОК в систему среднего профессионального образования (СПО).

Мероприятия на форуме Kazan Digital Week 2026 подтвердили, что цифровая трансформация российского образования перешла из стадии пилотов в фазу системного масштабирования. «РТК-Программный Продукт», выступая разработчиком федеральных сервисов, не просто разрабатывает технологии, компания формирует открытую среду для диалога между разработчиками, регионами и практиками.

Формат групповой работы и обсуждения планов и состава работ, доказал свою эффективность: планы развития ФГИС «Моя школа» на ближайшие годы строятся с учетом прямых запросов конечных пользователей – педагогов, учеников и их родителей. Это позволяет создавать и масштабировать сервисы, которые решают реальные задачи образовательной отрасли и отвечают самым высоким стандартам государственной цифровой политики.