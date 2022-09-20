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Цифровизация
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Решения для агробизнеса на Kazan Digital Week-2022

Уже совсем скоро состоится Международный форум Kazan Digital Week-2022.

С 21 по 24 сентября 2022 г. в выставочном комплексе «Казань Экспо» соберутся ключевые игроки в сфере цифровых технологий – предприятия, развивающие инновационные проекты, эксперты и аналитики мирового уровня, лидеры ведущих отраслей экономики, представители государственной власти, инвесторы и многие другие.

Самую обширную зону экспозиции форума займет блок «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства»:

- посетители из 15 стран;

- более 50 спикеров от ключевых представителей госсектора, руководители крупнейших предприятий России, стран СНГ и Дальнего зарубежья;

- 30 тыс. сельхозтоваропроизводителей со всех регионов России и Ближнего зарубежья;

- 17 экспозиций – демонстрация новейших технологий в области агро – ИТ;

- собственная двухэтажная застройка с конференц-залом на первом этаже и переговорными на втором.

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Kazan Digital Week-2022

Представители агробизнеса увидят самые последние наработки, интеграции в сфере цифровизации, все те российские решения, которые присутствуют на рынке.

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Один из самых амбициозных инновационных продуктов для всего агропромышленного комплекса республики и страны в том числе на сегодняшний день – это беспилотные платформы компании Evocargo.

EVO.1 и EVO.3 – уникальные продукты, работу которых все участники выставки смогут лично увидеть и оценить.

Активное внедрение беспилотного транспорта в сельском хозяйстве позволит сохранить природные ресурсы, не требуя больших затрат и обеспечивая экономию в обслуживании.

Также у посетителей блока АПК будет уникальная возможность окунуться в безграничный мир виртуальной реальности с полным погружением от клуба The Deep VR.

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Инновации для промышленности

Будем рады видеть Вас в качестве посетителей этого значимого события!

Регистрируйтесь на сайте: https://kdw-agro.com/

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