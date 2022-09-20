Решения для агробизнеса на Kazan Digital Week-2022
Уже совсем скоро состоится Международный форум Kazan Digital Week-2022.
С 21 по 24 сентября 2022 г. в выставочном комплексе «Казань Экспо» соберутся ключевые игроки в сфере цифровых технологий – предприятия, развивающие инновационные проекты, эксперты и аналитики мирового уровня, лидеры ведущих отраслей экономики, представители государственной власти, инвесторы и многие другие.
Самую обширную зону экспозиции форума займет блок «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства»:
- посетители из 15 стран;
- более 50 спикеров от ключевых представителей госсектора, руководители крупнейших предприятий России, стран СНГ и Дальнего зарубежья;
- 30 тыс. сельхозтоваропроизводителей со всех регионов России и Ближнего зарубежья;
- 17 экспозиций – демонстрация новейших технологий в области агро – ИТ;
- собственная двухэтажная застройка с конференц-залом на первом этаже и переговорными на втором.
Представители агробизнеса увидят самые последние наработки, интеграции в сфере цифровизации, все те российские решения, которые присутствуют на рынке.
Один из самых амбициозных инновационных продуктов для всего агропромышленного комплекса республики и страны в том числе на сегодняшний день – это беспилотные платформы компании Evocargo.
EVO.1 и EVO.3 – уникальные продукты, работу которых все участники выставки смогут лично увидеть и оценить.
Активное внедрение беспилотного транспорта в сельском хозяйстве позволит сохранить природные ресурсы, не требуя больших затрат и обеспечивая экономию в обслуживании.
Также у посетителей блока АПК будет уникальная возможность окунуться в безграничный мир виртуальной реальности с полным погружением от клуба The Deep VR.
Будем рады видеть Вас в качестве посетителей этого значимого события!
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