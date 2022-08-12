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Сельское хозяйство переходит на «цифру»: последние разработки в сфере агро-IT представят на Kazan Digital Week-2022

С 21 по 24 сентября 2022 года в Казани состоится значимое событие в сфере цифровых технологий – международный форум Kazan Digital Week-2022.

В Международном выставочном комплексе «Казань Экспо» соберутся ключевые игроки в сфере цифровых технологий – предприятия, развивающие инновационные проекты, эксперты и аналитики мирового уровня, лидеры ведущих отраслей экономики, представители государственной власти, инвесторы и многие другие.

Впервые самую обширную зону экспозиции форума в 1000 кв.м займет блок «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства».

Сегодня сельское хозяйство стоит на пороге цифровой аграрной трансформации. Передовые информационные технологии постепенно проникают в эту сферу, способствуя повышению урожайности и производительности, значительно сокращая объем ручного труда.

За границей подобные «умные» гаджеты для сельского хозяйства используют уже порядка 70% фермерских хозяйств. Российским аграриям еще предстоит внедрить «цифру» в свои предприятия, но процесс уже активно идет.

Благодаря автоматизированным системам управления и контролю полных циклов растениеводства или животноводства можно на 2/3 сократить потери урожая, повысить продуктивность и оптимально управлять своим бизнесом.

ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре
Поддержка ИТ-отрасли

Именно поэтому российские ИТ-компании сейчас все больше обращают внимание на сферу АПК, внедряя новые технологии в агропредприятия. Это связано с разнообразием процессов сельскохозяйственного производства и многообразием культур.

Kazan Digital Week-2022 станет уникальной возможностью для разработчиков ИТ-продуктов продемонстрировать свои программные решения порядка 30000 аграриев из 15 стран мира и наладить взаимовыгодное сотрудничество.

Существует несколько вариантов участия в форуме, каждый из которых отвечает индивидуальным потребностям клиента:

  1. Двухэтажная застройка с оборудованным конференц-залом на 50 мест.
    Преимущества конференц-зала очевидны. Это не только место, где будет возможность комплексно представить свои проекты, но и дополнительный неограниченный трафик из-за центрального расположения зала.
  2. Выставочная экспозиция.
    Застройка будет выполнена в уникальном стиле, привлекающем дополнительное внимание посетителей

  3. Насыщенная деловая программа.
    Актуальные темы в сфере цифровизации сельского хозяйства будут рассматриваться в рамках деловой программы блока АПК. Топ-менеджеры крупнейших агропредприятий России и других стран, руководители министерств и ведомств, разработчики цифровых решений АПК будут решать вместе с участниками глобальные вопросы отрасли.
    Основные темы круглых столов:

    • мировые вызовы в сельском хозяйстве,
    • обмен опытом в области цифровизации АПК,
    • основные тренды цифровизации АПК,- Стратегия цифровизации-2030,
    • автоматизация и цифровизация в животноводстве, растениеводстве и переработке,
    • современные вызовы и решения цифровой трансформации в образовании, науке и кадрах АПК.

Kazan Digital Week-2022 может стать важнейшим шагом на пути цифровизации и автоматизации всех сельскохозяйственных процессов не только Республики Татарстан, но и всей страны.

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