ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week

В рамках международного форума Kazan Digital Week – 2021 группа компаний ICL и «Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») представят совместные инновационные решения по развитию цифровой экономики на территории Республики Татарстан. Цифровой форум пройдет в Казани с 21 по 24 сентября 2021 года и будет сфокусирован на цифровых интеллектуальных технологиях и продуктах, создаваемых на их основе.

Представляемые инновационные решения ICL и Билайн Бизнес ориентированы на развитие такого направления, как «Умный город», «Интеллектуальные транспортные системы». В частности, некоторые решения будут представлены по направлению «Интеллектуальные транспортные системы»:

Система видеоаналитики на основе нейросетей для автоматизации учета объектов дорожной инфраструктуры (дорожные знаки, люки, фонари освещения, нарушения целостности дорожного покрытия и т.д.).

Создание единой платформы управления транспортными системами, способной в режиме реального времени собирать и анализировать транспортные потоки, тем самым способствуя повышению пропускной способности транспортной сети и безопасности участников дорожного движения.

Внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля, которые успешно реализуются уже в течение двух лет.

Кроме этого, будет представлена интеллектуальная система по экологическому мониторингу. Система устанавливается на вышках сотового оператора и позволяет автоматически мониторить объекты и территории на предмет выявления загрязнений без участия сотрудников Минприроды, следить за экологической обстановкой и оценивать риск для здоровья населения (качество воздуха, радиация, ИК и УФ-излучения), автоматически заполнять надзорную документацию (в т.ч. ужесточать штрафы) и многое другое.

Особое внимание эксперты уделят инновационным решениям для здравоохранения, а также проекту «Ситуационный центр губернатора», которые помогают фиксировать информацию о жизни региона.

Представленные решения поддерживаются Правительством РТ и являются логическим продолжением реализации соглашения о стратегическом партнерстве Республики Татарстан с ПАО «ВымпелКом». Напомним, что в рамках подписанного в июне соглашения на территории республики предусмотрены мероприятия по развитию информационно-телекоммуникационных технологий и элементов умного города, использование технологий анализа данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, развитие новых технологий и сервисов в области связи, применение искусственного интеллекта для увеличения туристического потока.