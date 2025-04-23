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Lincore.kz
|23.04.2025
|ITglobal.com и Lincore.kz объявили о технологическом партнерстве для предоставления облачных сервисов в Казахстане 2
Lincore.kz и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1067 1
|Казахстан - Республика 5615 1
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