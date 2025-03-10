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ITglobal.com увеличил доходы от реализации решений для автоматизации бизнес-процессов

По итогам 2024 г/ международный облачный провайдер и системный интегратор ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, увеличил доходы от проектов по реализации решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов в 3,5 раза. Достижение стало возможным благодаря продвижению платформы SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

По данным аналитики спроса ITglobal.com, самым востребованным продуктом на базе платформы оказалось решение SimpleOne ITSM. Оно позволяет автоматизировать ИТ-процессы и повышать результативность работы бизнеса.

«Продукты SimpleOne идеально подходят для российского рынка, поскольку они обеспечивают высокую степень адаптивности и эффективности в автоматизации бизнес-процессов. Продвигая эти решения, мы не только поддерживаем импортозамещение, но и способствуем развитию отечественных технологий. Это выгодно для наших клиентов, а также укрепляет позиции российских ИТ-компаний на внутреннем и внешнем рынках», — отметил Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

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