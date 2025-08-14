«ФКМ Лизинг» перевёл ключевые ИТ-системы в приватное облако Itglobal.com

Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) реализовал комплекс проектов по миграции ИТ-инфраструктуры лизинговой компании «ФКМ Лизинг» в собственное облако VMware. В ходе реализации проекта эксперты облачного провайдера провели аудит информационной безопасности, адаптировали инфраструктуру под требования законодательства, обеспечили соответствие решения ФЗ-152 «О персональных данных», реализовав уровень защищенности, соответствующий УЗ-2. Следующим этапом перенесли ресурсов и производственной среды «1С» лизинговой компании в два этапа.

Сотрудничество между «ФКМ Лизинг» и Itglobal.com началось в начале 2023 г. с запроса на миграцию инфраструктуры c Microsoft Hyper-V на VMware. Заказчик отдавал предпочтение VMware с точки зрения архитектуры, сетей и безопасности и хотел упростить работу ИТ-отдела за счет использования более понятного инструментария. Реализация проекта прошла в кратчайшие сроки, команда Itglobal.com смогла сразу перевести часть инфраструктуры «ФКМ Лизинг» в облако.

В 2025 г. «ФКМ Лизинг» вновь обратился к Itglobal.com с задачей по миграции производственной среды «1С» в облако провайдера. В ходе переноса возникла потребность в кратном увеличении объема ресурсов, что не нарушило стабильность процессов и не повлияло на соблюдение сроков завершения миграции. Перенос инфраструктуры «ФКМ Лизинг» в облако Itglobal.com завершился в июне. В числе перспективных направлений клиент рассматривает развёртывание до 150 виртуальных рабочих мест (VDI).

«Миграция инфраструктуры с Microsoft Hyper-V на VMware — это достаточно трудоёмкий и технологически сложный процесс, особенно для компаний финансового сектора, где критична непрерывность бизнес-процессов. Такой переход требует детальной подготовки: инвентаризации компонентов, учёта архитектурных различий между платформами, планирования переноса критически важных сервисов и управления рисками. Здесь необходима высокая экспертиза специалистов провайдера. Чтобы обеспечить надёжность и избежать простоев, проект был реализован поэтапно: сначала была переведена часть инфраструктуры на VMware, затем микросервисы, после чего завершилась миграция производственной среды «1С». Такой поступательный подход обеспечил стабильность всех ключевых сервисов и позволил ИТ-команде заказчика уверенно освоить новую платформу при технической поддержке со стороны Itglobal.com», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

«В процессе выбора технологического партнёра мы оценивали предложения ряда крупных облачных провайдеров. Ключевым фактором в сторону Itglobal.com стала клиентоориентированность. Команда облачного провайдера проявила реальную заинтересованность в проекте, готовность глубоко погружаться в наши задачи и выстраивать совместное решение. Важную роль сыграли и технологические преимущества: наличие собственной геораспределенной сети сертифицированных дата-центров, высокая экспертиза в построении частных инсталляций, которые мы планируем использовать в будущем. За несколько лет совместной работы мы убедились в высоком уровне экспертизы Itglobal.com и разделяем их подход к развитию ИТ. Это позволяет нам уверенно планировать следующие этапы масштабирования облачной инфраструктуры», — отметил Денис Постников, системный аналитик «ФКМ Лизинг».