Выручка от облачных сервисов информационной безопасности Itglobal.com выросла на 44%

С начала 2025 г. выручка от реализации специализированных облачных сервисов информационной безопасности международного облачного провайдера Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика объясняется повышенным спросом со стороны малого и среднего бизнеса, который сталкивается с дефицитом доступных решений ИБ и не всегда может позволить себе корпоративный уровень защиты из-за высоких затрат на создание собственной инфраструктуры безопасности.

В России число кибератак с ИКТ выросло на 35% и достигло 765 тыс. по данным МВД РФ. При этом на рынке не хватает специалистов по ИБ, а создание собственного отдела безопасности для большинства предприятий слишком дорого. Ситуацию усложняют требования законодательства. В этих условиях компании всё чаще обращаются к внешним провайдерам кибербезопасности. Itglobal.com предоставляет доступ к профессиональной защите по модели «безопасность как сервис». Это позволяет компаниям любого размера получить корпоративный уровень услуг без капитальных затрат на оборудование и наем специалистов.

«Российский рынок информационной безопасности сталкивается с парадоксом: потребность в защите растет экспоненциально, но доступные решения остаются дорогими и сложными для внедрения. Малый и средний бизнес оказывается в уязвимом положении — они не могут позволить себе полноценный штат ИБ специалистов и миллионные инвестиции в инфраструктуру, но при этом становятся мишенями тех же атак, что и крупные корпорации. Наша задача — сделать профессиональную защиту доступной для компаний любого размера, чтобы даже малый бизнес мог пользоваться уровнем безопасности, который раньше был только у корпораций», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

Решения провайдера включают варианты от базовой антивирусной защиты до сложных систем мониторинга угроз. Security Operations Center обеспечивает круглосуточное наблюдение за инцидентами, что актуально для организаций без собственного отдела кибербезопасности. Также Itglobal.com использует инструменты защиты от DDoS‑атак и Web Application Firewall для предотвращения наиболее распространенных угроз. Провайдер хранит и обрабатывает данные в защищенном облаке, аттестованном по требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» до уровня УЗ-2. Это обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность информации ограниченного распространения. Компания также имеет лицензии ФСТЭК и ФСБ России, необходимые для оказания услуг в области информационной безопасности.