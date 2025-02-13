ITglobal.com объявил о росте спроса на серверное оборудование от ритейлеров

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, зафиксировал повышенный интерес к серверному оборудованию среди ритейл-компаний. В 2024 г. спрос на внедрение технических средств вырос на 17%. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

За последние два года ITglobal.com реализовал более 30 проектов по внедрению серверного оборудования в инфраструктуры розничных сетей. Более 90% из них нуждались в дополнительных вычислительных мощностях в связи с развитием и укрупнением бизнеса.

«Современные решения на основе серверов российских и зарубежных производителей позволяют крупным ритейлерам значительно повысить эффективность обработки данных и оптимизировать внутренние процессы. Это особенно важно в условиях быстро развивающегося цифрового рынка, где скорость и надежность обработки данных становятся залогом успешной конкурентоспособности. Мы предоставляем только проверенное оборудование, соответствующее необходимым стандартам», – сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com, корпорация ITG.

Серверы стали неотъемлемой частью инфраструктуры розничной торговли. Централизованное управление данными позволяет ритейлерам безопасно хранить и обрабатывать большие объемы информации, что улучшает их доступность и снижает риски утечек. Высокопроизводительные серверы обеспечивают быстрое время отклика и обработку многочисленных транзакций одновременно, что особенно актуально в часы пик.