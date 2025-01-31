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Itglobal.com запускает защищенное облако, аттестованное в соответствии с требованиями белорусского законодательства

Облачный провайдер Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) запускает новую услугу в Республике Беларусь. Клиентам доступна аренда защищенной виртуальной инфраструктуры класса 3-бг, 3-спец, 3-юл для размещения информационных систем в соответствии с требованиями приказа ОАЦ №66 «О некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации» от 20.02.2020 г.

Требования по защите информации предусмотрены для всех компаний, которые обрабатывают персональные данные. Например, это компании банковской и страховой сфер, ритейла, здравоохранения, образования и другие организации, и учреждения, которые работают с информацией, распространение которой ограничено.

Услуга «Защищенное облако» помогает запустить защищенную ИТ-инфраструктуру за 1 час, экономя минимум 6 месяцев, которые обычно уходят на построение собственной инфраструктуры, соответствующей требованиям приказа ОАЦ №66.

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безопасность

«Инфраструктура Itglobal.com позволяет компаниям Республики Беларусь хранить и обрабатывать данные в защищенном облаке. Это обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность информации ограниченного распространения. Помимо этого, мы помогаем компаниям осуществить аттестацию своих информационных систем на соответствие требованиям законодательства республики в области защиты информации, предоставляя ряд сервисов, например, резервное копирование или защиту от вирусов. Мы видим большой интерес к данным услугам и готовы масштабировать защищенный сегмент под нужды клиентов», — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

Предоставление услуги защищенное облако значительно упрощает построение ИТ-инфраструктуры клиентов на локальном рынке, а также компаний, которые рассматривают Белоруссию для расширения сферы деятельности.

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