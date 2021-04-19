«Битрикс24» и Selectel анонсировали итоги нагрузочного тестирования

«1С-Битрикс» совместно с Selectel провели масштабное нагрузочное тестирование интранет-портала на базе enterprise-версии «Битрикс24». По итогам теста, проведенного с января по февраль 2021 года, аналитики компаний выявили экономическую выгоду для организаций — от 5 млн. рублей в сутки — при работе интранет-портала в условиях пиковых нагрузок.

Тестирование было проведено на демо-портале в кластерном решении из 5 серверов. Он обеспечил уверенную одновременную работу 30 тысяч пользователей — это соответствует среднему профилю нагрузки для крупной корпорации со штатом в 100 тысяч сотрудников. Средний отклик портала составил около 1 секунды, что отвечает всем современным требованиям производительности.

Устойчивый интранет-портал экономит около 30 минут рабочего времени каждого сотрудника в день. При средней зарплате работника в 55 000 рублей крупное предприятие получает ежесуточную экономическую выгоду более 5 млн. рублей. Таким образом, ежегодная экономия корпорации достигает около 1,5 млрд. рублей.

Артем Рябинков, директор enterprise-направления «Битрикс24», сказал: «Многие крупные предприятия России создают цифровые рабочие пространства, которые позволяют мгновенно доносить новую информацию до десятков тысяч сотрудников, автоматизировать процессы по кадровым и ИТ-сервисам и экономить время сотрудников на поиск документов».

Пандемия 2020 года побудила корпорации внести этот пункт в свою стратегию развития. Это означает, что такие решения переходят в разряд business-critical. К ним начинают предъявляться жесткие требования с точки зрения производительности и отказоустойчивости — как и к другим ключевым корпоративным системам.

За счет единой среды и активного использования мобильных технологий, компания получает возможность мгновенно сообщать новую информацию десяткам тысяч сотрудников. Даже если у них нет стационарного рабочего места с компьютером, автоматизировать наиболее востребованные процессы: заявки, запросы, кадровые и ИТ-сервисы, экономить время сотрудников на поиск необходимой информации и документов, публиковать корпоративное видео.

Ключевым вопросом для многих заказчиков «Битрикс24» становится надежность систем при пиковых нагрузках. В территориально-распределенных корпорациях вероятность возникновения этого очень высока. Важный инфоповод, чрезвычайная ситуация, запуск новых производств, пик обращений в техподдержку — все это может вызвать одномоментный лавинообразный рост нагрузки на систему, с которым она должна справиться.

Проведенное тестирование подтвердило, что в условиях, приближенных к реальным пиковым нагрузкам, интранет-портал на базе «Битрикс24.Энтерпрайз» работает стабильно и быстро».

Константин Ансимов, директор по развитию выделенных серверов и оборудования, Selectel, сказал: «Компания Selectel была рада принять участие в масштабном совместном проекте и предоставить для тестирования выделенные серверы. Устойчивая работа ИТ-инфраструктуры наших заказчиков, в том числе в условиях пиковых нагрузок — один из главных стратегических приоритетов Selectel. По результатам тестирования, мы уверенно можем подтвердить, что готовы предлагать бизнесу наши комплексные решения для масштабных развертываний на платформе «Битрикс24»».