ПАО «Софтлайн» объявляет о замещении еврооблигаций Белоруссии из своего портфеля на обращающиеся на Московской бирже ценные бумаги на сумму 6 млрд руб. по номиналу

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявляет о замещении еврооблигаций Белоруссии из портфеля группы на облигации, обращающиеся на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

ПАО «Софтлайн» приобретало еврооблигации Белоруссии в 2022 г. На 14 марта 2025 г. рыночная цена замещающих ценных бумаг на Московской бирже составляет в среднем 80–90% от их номинальной стоимости. Также группа получила 786 млн руб. купонных выплат за время владения ценными бумагами.

Номинальная стоимость замещающих облигаций на балансе компании составляет 6 млрд руб. (по официальному курсу доллара ЦБ РФ на 14 марта 2025 г.).

Компания может беспрепятственно осуществлять операции с принадлежащими ей замещающими облигациями Белоруссии в соответствии с действующим законодательством и правилами торгов.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «В компании теперь есть безусловный ликвидный инструмент на сумму 6 млрд руб. Мы получили высокую прибыль от вложенных средств, купленные в 2022 г. облигации в любой момент мы можем продать по 80–90% от их полной стоимости. При этом мы еще раз подтверждаем, что дальнейших планов по инвестированию в подобного рода активы компания не имеет».