«Диасофт» обеспечила технологическую поддержку торгов в выходные дни на срочном рынке Московской биржи

С 16 августа 2025 года на срочном рынке Московской биржи появится возможность заключать сделки в дополнительную сессию выходного дня (ДСВД). Это важное расширение торговой инфраструктуры, позволяющее участникам заключать сделки по деривативам в субботу и воскресенье. Компания «Диасофт» реализовала комплексную технологическую поддержку этой инициативы, обеспечив корректную обработку новых режимов работы в своих решениях для профессиональных участников рынка. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофт».

Теперь в выходные дни будет запускаться дополнительная торговая сессия, которая входит в структуру торговой сессии ближайшего рабочего дня (обычно понедельника). Это значит, что: в выходные можно торговать всеми контрактами, кроме валютных фьючерсов; доступны все типы заявок, включая GTD (до указанной даты); работают все основные торговые режимы, в том числе двойной аукцион, РПС, RFS; клиринг не проводится в выходные – все расчеты и маржинальные требования переносятся на понедельник.

Специалисты «Диасофт» реализовали все необходимые доработки в программных продуктах, входящих в состав решений «Дилерские операции» и «Брокерское обслуживание». Обеспечена корректная обработка сделок, расчет комиссий и формирование отчетности в соответствии с новыми требованиями.

Ключевые изменения в программных продуктах:

Поддержка новых биржевых отчетов. Реализован функционал загрузки и обработки специальных отчетов по ДСВД, содержащих сделки выходного дня (f04_trade, o04_trade и другие). Дата расчетов (клиринга) по сделке определяется автоматически на основании торгового календаря биржи.

Работа с заявками на выходные. Реализована поддержка заявок, выставленных в вечернюю сессию пятницы, которые могут исполняться в течение всех выходных. В программные продукты добавлена логика привязки таких заявок к поручениям, несмотря на то, что дата сделки и дата начала поручения могут различаться.

Интеграция с терминалом QUIK. Сделки и заявки, поступающие в систему из QUIK, корректно загружаются с датой в учете, соответствующей дате клиринга, приходящейся на первый рабочий день после сессии выходного дня. При необходимости можно подтверждать данные по сделкам в результате обработки биржевых отчетов (в ближайший рабочий день).

Бухгалтерский и внутренний учет: бухгалтерский учет сделок сессии выходного дня выполняется в дату клиринга – первый рабочий день после выходных. Порядок обработки дня не меняется; внутренний учет (транзакции) и отчеты (реестр сделок, отчет брокера, сверки с подтверждающими документами и др.) формируются с учетом всех сделок за ДСВД как часть первого рабочего дня после сессии выходного дня.

Расчет брокерских комиссий. Сделки передаются в решение «Брокерское обслуживание» для расчета комиссии в дату клиринга – в первый рабочий день после выходных.

Благодаря своевременной реализации перечисленных функций в ИТ-решениях клиенты компании «Диасофт» смогут полноценно работать по новой торговой модели без изменений бизнес-процессов.