1,1 трлн руб. привлекли корпорации на рынке облигаций Московской биржи в апреле 2025 года

Совокупный объем торгов облигациями на Московской бирже в апреле 2025 г. составил 3,2 трлн руб. без учета однодневных облигаций (1,8 трлн руб. в апреле 2024 г.). Об этом CNews сообщили представители Московской биржи

Первичный рынок

Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Московской бирже в апреле 2025 г. составил 1,9 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 398 млрд руб.

В апреле 2025 г. на Московской бирже был размещен 101 новый выпуск корпоративных облигаций 51 эмитента совокупным объемом 1,1 трлн руб. Общий объем размещения и обратного выкупа по корпоративным облигациям составил 1,2 трлн руб. (561 млрд руб. в апреле 2024 г.).

Вторичные торги

Суммарный объем вторичных торгов облигациями на Московской бирже составил 1,7 трлн руб. (943 млрд руб. в апреле 2024 г.).

Общий объем операций физических лиц на рынке облигаций Московской биржи в апреле 2025 г. составил 560 млрд руб., что более чем в два раза выше показателя апреля 2024 г. Их доля в общем объеме торгов облигациями в режиме Т+ в марте 2025 г. – 31,5%.

На вечерние торги в апреле 2025 г. пришлось 3% от общего объема торгов на рынке облигаций.

Объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ОТС с ЦК облигации) по итогам месяца составил 345,5 млрд руб.