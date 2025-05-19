Валовая рентабельность ПАО «Софтлайн» в I квартале 2025 г. достигла исторически рекордных 39% за счет трансформации бизнеса и растущей рентабельности собственных решений

ПАО «Софтлайн, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет основные неаудированные консолидированные финансовые результаты ПАО «Софтлайн» по МСФО за I квартал 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

По итогам I квартала 2025 г. оборот компании достиг 24 млрд руб., увеличившись на 12% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам I квартала 2024 г. В структуре оборота 37% показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, что составляет 8,8 млрд руб. (+40% г/г).

Валовая прибыль увеличилась на 19% год к году и составила 9,3 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила рекордные 73%. В результате валовая рентабельность компании достигла 38,8% — максимальное значение показателя за всю историю ПАО «Софтлайн».

Скорректированная EBITDA в I квартале 2025 г. составила 1,8 млрд руб. (+3% г/г).

Группа зафиксировала чистую прибыль — 744,6 млн руб.; рост в три раза год к году за отчетный период.

Количество сотрудников группы на 31 марта 2025 г. составило 11,1 тыс. человек. Количество высококвалифированных инженеров и разработчиков увеличилось на 22% год к году до 6,2 тыс. человек, подчеркивая проводимую трансформацию бизнеса.

Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО) ПАО «Софтлайн»: Группа завершила I квартал 2025 г. с сильными финансовыми результатами, и мы по праву ими гордимся. Достигнутые показатели не только подтверждают эффективность текущей стратегии, но и создают прочный фундамент для дальнейшего развития — в том числе за счет масштабных изменений, запущенных уже после отчетного периода. А именно – в апреле 2025 г. мы объявили о развитии кластерной структуры группы, которая откроет новые возможности для синергии между многочисленными бизнес-направлениями, усилит технологические компетенции и выведет операционную эффективность группы на новый уровень. Такие стратегические изменения, безусловно, призваны повысить привлекательность ПАО «Софтлайн» для акционеров и инвесторов, а также для высокотехнологичных компаний, которые выступают целями наших M&A сделок. Уверен, что эти шаги станут одними из ключевых драйверов роста в предстоящих периодах».

Артем Тараканов, финансовый директор (CFO) ПАО «Софтлайн»: «Финансовые показатели ПАО «Софтлайн» в I квартале 2025 г. продолжают демонстрировать устойчивый рост, во многом благодаря успешной реализации технологических решений собственной разработки — это положительно влияет на рентабельность и денежный поток бизнеса. Особенно важно, что мы достигаем этих результатов при сохранении стабильного уровня долга — это наглядное свидетельство эффективного управления ресурсами и зрелости нашей бизнес-модели. Мы уверены в сохранении этой динамики и полностью подтверждаем прогнозные показатели на 2025 г. Ожидаем рост оборота группы до не менее 150 млрд руб. при увеличении валовой прибыли до 43-50 млрд рублей за счет дальнейшего роста доли собственных продуктов и повышения рентабельности. Скорректированный показатель EBITDA, по нашим оценкам, достигнет 9-10,5 млрд руб. при сохранении здоровой долговой нагрузки — соотношение чистого долга к EBITDA не превысит 2x. Эти ориентиры не включают потенциальный эффект от новых приобретений, которые мы в данный момент рассматриваем к покупке. При этом в качестве валюты для оплаты M&A-сделок мы, как и планировали ранее, намерены использовать пакет на более чем 58 млн акций, находящихся на балансе дочерней компании группы. За счет этого холдинг имеет огромные возможности для дальнейшего неорганического роста без наращивания долговой нагрузки».