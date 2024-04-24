МТС объявляет рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2023 год

ПАО «МТС» объявляет о решениях, принятых Советом директоров компании на заседании 23 апреля 2024 г. Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 26 июня 2024 г, одобрить выплату дивидендов за полный 2023 г. в размере 35,0 руб. на одну обыкновенную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. В случае принятия этого решения акционерами МТС может выплатить до 68,6 млрд руб. по итогам 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Годовое общее собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 3 июня 2024 г.

Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 гг., в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 35,0 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» в течение каждого календарного года.

Новая дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения периодичности выплат дивидендов в течение календарного года по рекомендации Совета директоров. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.