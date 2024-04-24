Разделы

Бизнес
|

МТС объявляет рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2023 год

ПАО «МТС» объявляет о решениях, принятых Советом директоров компании на заседании 23 апреля 2024 г. Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 26 июня 2024 г, одобрить выплату дивидендов за полный 2023 г. в размере 35,0 руб. на одну обыкновенную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. В случае принятия этого решения акционерами МТС может выплатить до 68,6 млрд руб. по итогам 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Годовое общее собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 3 июня 2024 г.

Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 гг., в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 35,0 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» в течение каждого календарного года.

Новая дивидендная политика предусматривает выплату дивидендов один раз в год с возможностью изменения периодичности выплат дивидендов в течение календарного года по рекомендации Совета директоров. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию.

Дмитрий Балдин, «РусГидро»: Вынужденный переход на open source приводит к увеличению поверхности кибератак
безопасность

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Арестован мошенник, два года хитро грабивший сервисы доставки с помощью взломанных курьерских аккаунтов

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Санкции побоку. Microsoft продлевает лицензии россиянам из-под полы, перечеркнув свои же запреты

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024