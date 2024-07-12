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Александр Торбахов возглавит Совет директоров ПАО «ВымпелКом», новым генеральным директором станет Сергей Анохин

Александр Торбахов возглавит Совет директоров ПАО «ВымпелКом», новым генеральным директором станет Сергей Анохин. Изменения вступят в силу со второго сентября. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом».

«Я рад присоединиться к «Билайну», компании с большой и яркой историей и потенциалом развития в современной динамично меняющейся среде. Мне близки ценности, которыми сейчас руководствуется компания, прилагая усилия, чтобы ее услуги были удобными и безопасными для клиентов, ставя клиента и его потребности в центр бизнес-модели. В последние несколько лет команда «Билайна» сделала многое для улучшения качества сети, ключевых продуктов и сервисов. Сформирован фундамент для возможности дальнейшего развития и роста как в традиционном телекоме, так и в смежных, востребованных клиентами направлениях. Это и будет фокусом моего внимания и усилий в новой роли», — сказал Сергей Анохин

Последние семь лет Сергей Анохин работал в ПАО «Ростелеком», где отвечал за формирование стратегии развития, финансовый блок, развитие новых направлений бизнеса, венчурные инвестиции, трансформацию процессов на принципах бережливого производства, запустил целевую программу и продвигал развитие клиентоцентричности компании.

У Сергея Анохина значительный опыт на руководящих постах в крупнейших российских и международных компаниях: розничный ВТБ24, корпоративный ВТБ, крупнейшая частная американская ИТ-компания SAS и другие.

Александр Торбахов занимал позицию генерального директора ПАО «ВымпелКом» с 2020 г. За время его работы компания провела антикризисную программу: поставила клиента в центр своей стратегии, повысила качество связи, модернизировала сеть продаж, клиентский сервис и поддержку, взяла курс на безопасность розничных и корпоративных клиентов, получив статус самого безопасного оператора. «Билайн» модернизировал сетевую инфраструктуру по всей стране, вернул из аутсорсинга в компанию ключевую техническую экспертизу, практически с нуля создал собственную ИТ-компетенцию. Из компании, заказывающей все продуктовые разработки у вендоров, билайн превратился в компанию, где трудятся сотни продуктовых команд, разрабатывающих лучший продукт.

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Цифровизация

«Билайн» перестал терять реальных клиентов и показывает лучшие финансовые результаты за 15 лет, генерируя рекордный денежный поток и сохраняя долговую нагрузку на комфортном уровне. Впервые за больше чем 10 лет компания находится на втором месте по показателю NPS (индекс потребительской лояльности).

Компания взяла курс на развитие нетелекомовских B2B-продуктов (Cloud, AdTech и др.), став самым активным среди операторов игроком в M&A. «Билайн» провел ряд крупнейших на рынке сделок: продажа башенной инфраструктуры, приобретение компаний DataFort и CDN-Video (облачный бизнес), ОТМ (AdTech), а также вырастила свой венчурный портфель до 15 компаний.

В результате выхода ПАО «ВымпелКом» из международного холдинга VEON осенью 2023 г. и сопутствующей реструктуризацией «Билайн» стал полностью российской компанией и избавился от целого ряда ограничений.

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