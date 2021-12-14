LG создала уникальный ТВ, работающий без подключения к розетке

LG разработала интерьерный телевизор StanbyME со встроенным аккумулятором на три часа работы. Модель не нуждается в подключении к электросети, ее можно разместить в любом месте и подключать по беспроводному каналу смартфоны и планшеты на iOS и Android. В дизайне StanbyME есть немало общего с внешностью ПК Apple iMac G4 образца 2022 г.

Телевизор «на батарейках»

Компания LG анонсировала телевизор StanbyME, который можно отнести к классу интерьерных. Это уникальная модель: другие современные производители не предлагают схожих по возможностям и дизайну решений.

Главная особенность StanbyME заключается возможности работать даже там, где нет ни одной розетки, например, на природе. Это во всех смыслах беспроводной телевизор, внутри которого встроен аккумулятор на три часа автономной работы.

В комплект поставки StanbyME входит многофункциональная подставка, напоминающая ножку современного торшера. Она позволяет регулировать угол наклона экрана, а также размещать его где угодно без необходимости перетаскивать его руками. В основание встроены скрытые колесики для удобного перемещения.

На подавляющее большинство современных телевизоров StandbyME совершенно не похож

Полноценный показ StanbyME состоится в январе 2022 г. в рамках международной ежегодной выставки потребительской электроники CES 2022. Пока что LG ограничилась раскрытием базовой информации об этой новинке. Цена телевизора тоже пока что остается неизвестной. Задняя панель новинки имеет тканевое покрытие.

Как пользоваться

Дополнительную мобильность телевизору StanbyME придают его сравнительно компактные по современным меркам размеры. Пользователю не придется катать за собой крупногабаритную панель на 40 и более дюймов, поскольку диагональ экрана интерьерной новинки LG составляет 27 дюймов. Разрешающую способность панели LG пока не сообщает, как и соотношение ее сторон.

С такого ракурса телевизор легко спутать с торшером

Управлять смарт-ТВ можно тремя способами. Первый и классический вариант – это входящий в комплект поставки пульт ДУ. Также StanbyME распознает касания за счет наличия у него сенсорного дисплея.

Дополнительно в телевизор встроена функция управления жестами. Пока нет данных, как LG реализовала ее, сколько сенсоров используется, и на каком расстоянии от экрана они способны улавливать движение.

По способу крепления к подставке и дизайну самого кронштейна новый StanbyME очень сильно напоминает компьютер Apple iMac поколения G4, вышедшего в 2002 г.

Идею с тканевым покрытием LG могла подсмотреть у Microsoft и ее лэптопов Surface

Она позволяет задавать угол наклона дисплея, а также поворачивать его на 90 градусов из ландшафтного расположения в портретное и обратно.

Источники контента

По заявлению LG, ее новый StanbyME вмещает в себя приложения популярных стриминговых сервисов, правда, пока только американских. В наличии предустановленные утилиты YouTube, и Amazon Prime Video и Netflix. Последний с осени 2020 г. официально представлен в России.

Еще одна «фишка» LG StandbyME

В телевизор встроены некие беспроводные модули связи, позволяющие ему воспроизводить контент с устройств на базе iOS и Android. Вероятнее всего, для этого в нем используется Wi-Fi, но LG об этом пока не говорит, хотя NFC-чип все же упоминает.

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Дополнительно в ТВ встроены порты USB для подключения флешек и HDMI. Последний пригодится, если к телевизору подключить системный блок компьютера или ноутбук.

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Все перечисленное дополнено съемной камерой. Она требуется для совершения видеовызовов, а школьникам StanbyME в такой конфигурации может понадобиться для участия в уроках по видеосвязи.

Еще одна новинка LG

Телевизор StanbyME можно считать если не прямым, то косвенным конкурентом интерьерной модели Samsung The Sero. Как сообщал CNews, его премьера состоялась в январе 2020 г., и его экран тоже способен поворачиваться на 90 градусов. Однако без подключения к электросети он работать не в состоянии.

Samsung The Sero

Тем временем у второй новинки компании под названием Objet (не путать с Object) даже косвенных конкурентов пока нет. Это OLED-телевизор, у которого даже нет собственной подставки его можно просто прислонить к стене с углом наклона до 5 градусов.

LG Objet тоже можно разместить где угодно, но розетка ему все же потребуется

Экран имеет моторизованную защитную крышку, съезжающую вниз по сигналу с пульта управления. Ее наружная плоскость отделана тканью трех цветов на выбор – красного, зеленого и бежевого.

LG Objet имеет диагональ 65 дюймов, штатную 4,2-канальную акустическую систему суммарно мощностью 80 Вт (четыре динамика, два сабвуфера). Все его возможности, а также стоимость, как и в случае с StandbyME, LG раскроет на CES 2022.