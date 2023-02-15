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В России начались продажи «флешки» Xiaomi, которая превращает древний телевизор в продвинутый смарт-ТВ. Цена, видео

В России начались розничные продажи ТВ-приставки Xiaomi TV Stick 4K. Она выделяется небольшими габаритами – не больше, чем у большинства USB-флешек. TV Stick 4K дает возможность пользоваться смарт-сервисами на старых телевизорах. От них требуется лишь наличие HDMI-входа.

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Компания Xiaomi начала российские продажи своей сверхкомпактной ТВ-приставки TV Stick 4K в российской рознице. Главное предназначение устройства – в превращении обычного телевизора в полноценный смарт-ТВ без необходимости его замены на новую модель.

На российском рынке TV Stick 4K появилась спустя больше года после ее выхода в Китае – в этой стране новинка продается с декабря 2021 г. Россияне могут приобрести ее по цене 4000 руб.

Главное преимущество TV Stick 4K перед аналогами – в ее сравнительно небольших размерах – 107х29х15 мм. По своим габаритам она напоминает USB-флешки. При этом она значительно меньше карманных настольных ПК, например, Intel PC Stick. Понять, насколько она миниатюрная, можно и в сравнении с пультом из комплекта поставки – он приблизительно вдвое больше.

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Фото: Xiaomi
Слева пульт, справа - приставка

Для подключения Xiaomi TV Stick 4K к телевизору необходимо наличие в нем входа HDMI. Приставке требуется внешнее питание, так что понадобится еще USB-порт или сетевое зарядное устройство от смартфона или планшета.

На что способна умная «флешка» Xiaomi

По своей сути TV Stick 4K представляет собой Android-смартфон начального уровня, только без встроенного экрана и доступа к сотовым сетям. Дисплей здесь заменяется телевизором, на котором будет отображаться интерфейс ОС Android TV 11.

TV Stick 4K доступна в единственной комплектации с 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Она способна обрабатывать видео в разрешении до Ultra HD (4K, 3840x2160 точек) за счет ARM-процессора с четырьмя ядрами Cortex-A35 и видеоадаптером Mali-G31 MP2 на два ядра.

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Фото: Xiaomi
Новинка занимает минимум места и не создает визуальный шум

Дополнительных интерфейсов у TV Stick 4K нет – к ней нельзя подключить ни дополнительную карту памяти microSD, ни какую-нибудь периферию по USB. В наличии лишь разъем microUSB, но он служит для подачи питания.

Приставка Xiaomi поддерживает современный интерфейс HDMI 2.1, но это не означает, что ее нельзя подключить к телевизорам, в которых нет такого разъема. HDMI 2.1 обратно совместим с более ранними версиями интерфейса.

Провода не нужны

Разъем Ethernet в Xiaomi TV Stick 4K в силу ее небольших размеров тоже отсутствует, поэтому подключение к интернету и локальной сети возможно только «по воздуху». Для этого приставку укомплектовали модулем Wi-Fi 802.11ac с возможностью подключения к древним роутерам на частоте 2,4 ГГц и к более современным 5 ГГц.



Дополнительно устройство оборудовано адаптером Bluetooth 5.0, который пригодится для подключения комплектного пульта управления. В него встроен микрофон для вызова голосового помощника – в данном случае Google Assistant. Он научился распознавать команды на русском языке еще летом 2022 г.

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Обычный ИК-излучатель в пульте тоже предусмотрен.

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Фото: Xiaomi
Эти кнопки россиянам не пригодятся

Беспроводные модули в составе Xiaomi TV Stick 4K также позволяют транслировать на экран телевизора изображение со смартфона или планшета. Например, на мобильном устройстве можно запустить игру, фильм или потоковый ролик и отправить изображение на ТВ.

Видеовозможности

Xiaomi TV Stick 4K открывает возможность просмотра на обычных телевизорах потоковое видео. Она позволяет подключаться к многочисленным стриминговым сервисам, пока еще доступным в России, в том числе YouTube. На пульте ДУ есть кнопки быстрого запуска Netflix и Amazon Prime Videoамериканских сервисов, не очень актуальных для современной России.

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Фото: Xiaomi
Программный интерфейс

По заявлению производителя, TV Stick 4K открывает доступ к 400 тыс. фильмов, восприятие которых можно улучшить за счет технологий Dolby Vision для повышения качества видео и Dolby Atmos на пару DTS HD для лучшего звучания. Вместе с этим в TV Stick 4K есть доступ к каталогу с приложениями Google Play, хотя в некоторых регионах России он был заблокирован в феврале 2023 г.

Российский конкурент

Формат мини-приставок для морально устаревших телевизоров не нов сам по себе. В России тоже есть несколько решений подобного плана.

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ИТ в банках

Самое известное из них это SberBox от Сбербанка, выпущенный в его дочерней (в прошлом) компанией SberDevices. Устройство появилось в сентябре 2020 г. и на момент публикации материала стоило 4000 руб., хотя поначалу его можно было купить за 3000 руб.

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Фото: SberDevices
SberBox

За два с половиной года приставка SberBox не изменилась ни внешне, ни по характеристикам. Она значительно крупнее TV Stick 4K – 147х53х16 мм против 107х29х15 мм у детища Xiaomi.

Вес SberBox составляет 62 грамма, масса Xiaomi TV Stick 4K – 43 грамма. Для подключения к ТВ у SberBox есть несъемный кабель небольшой длины с коннектором HDMI на конце. К преимуществам российской приставки, которая с февраля 2022 г. собирается на территории России, можно отнести встроенную память на 16 ГБ – это вдвое больше, чем предлагает китайская TV Stick 4K.

Евгений Черкесов

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