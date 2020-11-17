Новым директором по продукту «Авито» стал топ-менеджер Amazon

В ноябре 2020 г. в должность директора по продукту (СРО) «Авито» вступает Амит Пурохит – топ-менеджер с многолетним опытом работы в e-commerce, последние 12 лет занимавший руководящие должности в офисах Amazon в нескольких странах мира. Ключевыми задачами Амита на посту CPO «Авито» станут активное развитие одной из сильнейших продуктовых команд в стране и создание инновационных продуктов для российского рынка.

«Авито» – одна из самых быстроразвивающихся ИТ-компаний в стране. Я вижу огромный потенциал в развитии российского бизнеса в сегменте онлайн-продаж и искренне рад возможности одновременно учиться и делиться с командой «Авито» своей экспертизой и опытом, накопленными за годы работы на международном рынке. В новой роли я планирую создавать полезные решения, помогающие людям и компаниям в России еще более эффективно, быстро и удобно решать свои личные и бизнес-задачи на платформе «Авито», – сказал Амит Пурохит.

Амит Пурохит имеет 20-летний опыт работы на рынке электронной коммерции, большую часть этого времени он провел в крупнейшей в мире e-commerce компании Amazon. На протяжении последних 12 лет он возглавлял продуктовые, технические и бизнес-команды Amazon в США, Китае, Европе и Турции, в том числе руководил работой по улучшению клиентского опыта и запуском сервиса экспресс-доставки Amazon Prime на международном уровне. До Amazon Амит Пурохит в команде занимался запуском e-commerce-платформы в команде ведущего американского производителя офисных товаров Оffice Depot.

CEO «Авито» Владимир Правдивый сказал: «Я рад приветствовать в команде «Авито» еще одного профессионала с богатым опытом развития технологических продуктов. Мы надеемся, что экспертиза и опыт Амита поможет еще больше усилить продукты, разрабатываемые командами бизнес-юнитов и платформы одной из основных e-commerce-компаний в стране».