«Лаборатория Касперского»: злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

С января 2019 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила более 22 тыс. попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона».

Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак. В числе найденных файлов были троянцы с разного рода функционалом, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга.

Кроме того, эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, мимикрирующее под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России: КиноПоиск HD, Okko, IVI.

«Пользователи все активнее осваивают стриминговые сервисы. В период пандемии интерес к онлайн-кинотеатрам был особенно высоким, ведь многие из этих ресурсов открывали бесплатный доступ к большому количеству фильмов и сериалов. Популярность таких платформ злоумышленники стараются обернуть в свою пользу. Поэтому мы хотим напомнить, что лучше смотреть сериалы и фильмы на официальных площадках», – сказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

Чтобы снизить риск столкнуться с вредоносным софтом, «Лаборатория Касперского» рекомендует заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения не скачивать файлы с неофициальных ресурсов, а также установить надежное защитное решение.